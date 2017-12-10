Sayısal Loto sonuçları 9 Aralık: Büyük ikramiye haftaya… İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları!

Sayısal Loto'da haftanın sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle belirlendi. Haftanın Sayısal Loto sonuçlarına göre hangi şanslı 6 sayı büyük ikramiyeyi kazandı sorusunun cevabı belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının internete akın ettiği Sayısal Loto sonuçları haberimizde, işte 9 Aralık tarihli Sayısal Loto çekilişinin resmi sonuçları...

Sayısal Loto sonuçlarına göre zengin olmayı uman yüzbinlerce vatandaş internette Sayısal Loto sonuçlarını arıyor. Milli Piyango İdaresi’nin gerçekleştirdiği çekilişle bu hafta 9 Aralık tarihli çekilişte ikramiye kazanan numaralar belirlendi. Aşağıda haftanın kazanan numaralarını bulabilirsiniz…

SAYISAL LOTO 9 ARALIK 2017 SONUÇLARI

Kısa yoldan köşeyi dönmek ve hayallerine ulaşmak işteyenler her cumartesi merak ve heyecan içerisinde Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor. Kuponlarını kontrol etmek isteyen okuyucularımız için MPİ 9 Aralık Sayısal Loto sonuçlarını haberimizde yayınlıyoruz. Büyük ikramiye tutarı 1 milyon 737 bin lira olarak belirlendi. İşte kazandıran şanslı numaralar…

2, 7, 11, 28, 32, 46



GEÇEN HAFTALARDA SAYISAL LOTO, ÜÇ KEZ AYNI BÜFEYE ÇIKTI

Geçtiğimiz haftalarda yapılan çekişte 6 bilen bir kişinin oynadığı kuponun Isparta kent merkezindeki bir büfeden oynandığı öğrenilmişti. 12-14 -40-20-48-26 rakamlarının bulunduğu şanslı kuponun sahibi ise tam 5 milyon 882 bin 341 lira 35 kuruş kazanmıştı.

Isparta'da oynanan şanslı bileti satan kent merkezindeki Aydın Büfenin işletmecisi Tuncay Çeliker, üçüncü kez büyük ikramiye verdikleri bayisinde hayırlı olsun dileklerini iletti. Daha önce iki kez büyük ikramiye verdiklerini hatırlatan Çeliker, insanların artık büyükşehirlere giderek kupon oynatmasına gerek olmadığını ifade ederek, “20 yıldır bu işi yapıyoruz. Daha önce On Numara'dan, Milli Piyango'dan ve şimdi de Sayısal Loto'dan olmak üzere bu ikramiye bayimizden çıkan üçüncü ikramiyemizdir. Artık milletin Ankara'ya, İstanbul'a gidip de ısrar etmesine gerek kalmadı, Ispartamız da şanslı bir il oldu artık. Daha önceden biz On Numara'dan 169 bin TL, Milli Piyango'dan 40 milyon TL, şimdi de Sayısal Loto'dan 5 milyon 882 bin TL verdik. Çıkan arkadaşa hayırlı olsun inşallah” dedi.

SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;