Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte MPİ 16 Aralık Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları (16 Aralık Cumartesi) Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle açıklandı. Haftanın Sayısal Loto sonuçlarına göre hangi şanslı 6 sayı büyük ikramiyeyi kazandı sorusunun cevabı belli oldu. Bu hafta büyük ikramiye ne kadar oldu? İşte 16 Aralık tarihli Sayısal Loto çekilişinin resmi sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda canlı yayında açıklandı. Bu haftanın ikramiyesi 3 milyon 603 bin lira olarak belirlendi. Geçen haftadan 1 milyon 737 bin lira devretti. Şansını Sayısal Loto ile deneyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (16 ARALIK)

Bir cumartesi gecesi daha Sayısal Loto heyecanıyla geçildi. Zengin olma hayali kuran yüzbinlerce vatandaş Sayısal Loto sonuçlarını öğrenip kuponlarını kontrol etmek istiyor.

İşte kazandıran numaralar…

2, 21, 38, 40, 41, 44





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Kısa yoldan köşeyi dönmek ve hayallerine ulaşmak işteyenler her cumartesi merak ve heyecan içerisinde Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor. Kuponlarını kontrol etmek isteyen okuyucularımız için MPİ 9 Aralık Sayısal Loto sonuçlarını haberimizde yayınlıyoruz. Büyük ikramiye tutarı 1 milyon 737 bin lira olarak belirlendi. İşte kazandıran şanslı numaralar…

2, 7, 11, 28, 32, 46

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Sayısal Loto çekilişleri, düzenli olarak her hafta Cumartesi akşamı saat 21:15’te yapılmaktadır. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda yapılan çekilişler, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilmektedir.

Sayısal Loto çekilişleri, en geç 21:45’te sona ermektedir ve çekilişin bitmesiyle birlikte sonuçlar da duyurulur. Öte yandan saat 21:15’ten itibaren Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesinden de çekiliş canlı olarak izlenebilir.

Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Çekiliş sonuçları Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de görüntülenebilir.

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, “Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır.” olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

– (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

– (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

– (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.