Seçim hilelerine karşı CHP 300 bin kişiyi görevlendirdi

Yurt dışındaki oy kullanma işleminde yaşanan 'usülsüzlükler' CHP'yi harekete geçirdi. Benzer tabloların 16 Nisan’da yaşanmaması için CHP kolları sıvadı. Seçim sırasında, oyların sayımında hile yapılmasını engellemek amacıyla CHP bütün sandıkların yanı sıra, gözlemcilerle birlikte yaklaşık 300 bin kişi görev yapacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, “Yasak olmasına rağmen, halk oylamasında ‘evet’ oyu kullananlar cep telefonlarıyla bunun fotoğrafını çekiyor. Sonra fotoğrafı gösterenlere hediye veriliyor... Biz sandıklara sahip çıkacağız. Seçmenden isteğimiz o gün gidip oyunu kullanmasıdır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 1 Kasım seçimlerine göre yabancı ülkelerde 611 bin yurttaşımızın oy kullandığını, oy verme oranının yüzde 65'i aşmasını beklediklerini kaydetti. Yurt içi ve dışında AKP seçmeninin mutlaka sandığa gittiğini, sandığa gitmeyenin daha çok sosyal demokrat, liberal seçmen olduğunu belirten Bingöl, “Bu seçimde, ‘Hayır’ lehine sandığa gidecek seçmen sayısında da artış eğiliminin kendilerini memnun ettiğini bildirdi.

85 tutanak düzenlendi

Yurt dışındaki halk oylamasında çoğunluğu CHP sandık görevlileri tarafından bugüne kadar 85 usulsüzlük, yanlışlık ya da olumsuzluk ortaya çıkarıldı. Yurtdışı Sandık Kurulu'nun hazırladığı tutanakları inceleyen Yüksek Seçim Kurulu'nun suç unsuru bulduğu bazı olumsuzluklarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suçduyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, yaşanan usulsüzlük konularını şöyle sıraladı:

-Yasak olmasına rağmen, halk oylamasında ‘evet' oyu kullananlar cep telefonlarıyla bunun fotoğrafını çekiyor.

-Oy kullanılan yerin hemen yakınında, fotoğrafı gösterenlere hediye veriliyor. Bazıları cep telefonunu seçim kuruluna teslim ediyor ancak cebinde sakladığı ikinci telefonla oy pusulasının fotoğrafını çekiyor.

-Bazıları, kabine girmeden açık oy kullanıyor. Anayasa oylamasında AKP'li milletvekilleri nasıl yasağı çiğnediyse, bu şekilde çiğneyenler var.

-Oy kullananlara dışarıdan müdahale ediliyor.

-Mükerrer oy kullanma girişimleri oluyor.

-Türkiye'deki seçmen kütüğü ayrı, yurtdışı ayrı. Yurtdışı seçmen kütüğünde kaydı olmayanın adı listenin altına eklenip oy kullandırılmak isteniyor. Bu konudaki tutanakta, listede adı olmadan oy kullanan kişi, ‘evet' verdiğini de belirtiyor.

İçiniz rahat olsun

Bingöl, usulsüzlük girişimlerini ortaya çıkardıklarını, “Nasıl olsa hile yapılıyor” düşüncesinden kurtulup sandığa gitmeleri çağrısında bulundu. Bingöl, SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Biz, sadece biz siyasi parti lehine, evet-hayırı korumuyoruz, sandıkları koruyoruz. Tümünün güvencesi CHP'dir. Oy namusumuzdur. Vatandaşlar yurttaşlık bilinciyle sandığa gidip oyunu gönül rahatlığıyla kullansın. Seçimde 166 bin 792 sandık var. Sandıkların tamamında görevlimiz var. Listeyi YSK'ya bildirdik. Bu sayı kadar da müşahit atadık. Yurtdışındaki sandık güvenliğinin çok daha büyüğünü sağlamış durumdayız. Genel merkezde teknik alt yapımız hazır. Biz seçime hazırız, vatandaşımızın da sandığa gidip oy vermesini bekliyoruz.“

“Yardımı keseriz” baskısı

Halk oylamasında “evet” verilmesini sağlamak için valilerin muhtarlar üzerinde büyük baskı kurduğunu kaydeden Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vali muhtarları topluyor, ‘yardımları keseriz, mühürleri alırız' diye baskı kuruyor. Kaymakamlar, bütün bürokratlar saldırıyor. Devletin bütün imkanları seferber edilmiş durumda. Bizim astığımız afişleri gece yarısı alıp götürüyorlar. Şu ana kadar ‘hayır'la ilgili 150'ye yakın kurşunlanan, bıçaklanan, şiddet, baskı gören arkadaşlarımız var. 19 aracımızın lastikleri parçalandı, ses düzenleri tahrip edildi. Askeri darbe döneminde bu kadar baskı olmadı.”