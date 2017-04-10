Seçim yasakları ne zaman başlıyor?

Türkiye 16 Nisan Pazar günü Anayasa referandumu için sandığa gidecek. Peki, Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan referandum için seçim yasakları ne zaman başlayacak?

Türkiye için nefesler tutuldu. Vatandaşlar 6 gün sonra sandığa gidecek ve Anayasa referandumu için karar verecek. Eğer “Evet” çıkarsa Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilecek. “Hayır” çıkarsa ise Parlementer sistemle Türkiye yoluna devam edecek. Peki, bu kritik süreçte seçim yasakları ne zaman başlayacak?

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri, 9 Nisan’dan itibaren, oy verme günü olan 16 Nisan’a kadar, makam araçlarını ve devlet uçaklarını kullanamayacak. Bu süre içinde resmi protokol karşılama ve uğurlama törenleri de yapılamayacak. Memurlar törenlerde yer alamayacak, mitinglere katılamayacak.

‘HÜLLE’ İLE DELİNİYOR

Bu yasakların büyük bölümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ise kapsamıyor. Yasa “Tarafsız konumda olması nedeniyle” Cumhurbaşkanı’nı kapsam dışında tutuyor. Erdoğan yasak süresince de makam aracı ve uçağını kullanabilecek, miting de yapabilecek. “Evet” oyu da isteyebilecek. Yasak bir hafta sürecek. Ancak bu dönemde de iktidar mensuplarının makam araçlarına sivil plaka takıldığı için “hülle” yoluyla yasak da deliniyor.

‘MİTİNG YAPABİLİR’

Yüksek Seçim Kurulu’nun CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, anayasa değişikliğinin, Meclis’te grubu bulunan 4 siyasi partinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı’na da propaganda olanağı tanıdığını belirtti. Yakupoğlu, “Cumhurbaşkanı, toplu açılış ya da temel atma töreni yapamaz ama miting yapabilir. Referandum kararını kendisi verdiği için yasa koyucu ona da propaganda yapma ve referanduma götürdüğü anayasa değişikliğini anlatma olanağı sağlıyor” dedi.