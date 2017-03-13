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Sedef Kabaş’tan Cumhuriyet’e hakaret eden AKP’li Belediye Başkanı’na tepki!

Sedef Kabaş, AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı'nın "1923'te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdular" sözlerine sosyal medyada ateş püskürdü.
22:1213 Mart 2017
Gündem
Sedef Kabaş’tan Cumhuriyet’e hakaret eden AKP’li Belediye Başkanı’na tepki!
Sedef Kabaş, AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı'nın "1923'te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdular" sözlerine sosyal medyada ateş püskürdü.

Esenyurt Belediye Başkanı, referandum panelinde skandal sözler sarf etti. “Siz dik durun, içinizden ‘hayır’ çıkartmayın” diyen AKP’li Başkan Necmi Kadıoğlu, “1923’te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdular” dedi. Sedef Kabaş, bu sözlere sosyal medyada isyan etti. Kabaş, attığı tweetle “TC’nin kuruluşu 1923 için “darbe” diyen Esenyurt Bld. Bşk., bugüne kadar seçilmiş tüm CB ve BB’yi “darbeci” yapmış oldu!” diyerek AKP’li Belediye Başkanı’nın bugüne kadar seçilmiş olan tüm cumhurbaşkanlarına ve başbakanlarını ‘darbeci’ ilan ettiğini söyledi.

Kabaş aynı zamanda, “TC’nin kuruluşu 1923 için “darbe” diyen zat Cumhuriyet savcılarına da “darbeci” savcı demiş oldu. Soruşturma açılacak mı?” diyerek savcıları göreve çağırdı.

İşte o tweetler:

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