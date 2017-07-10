Şehidin oğlundan acı feryat: Bırakma beni baba

Hatay'da polis uygulama noktasına düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Hayrettin Mennan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 13 yaşındaki oğlu Turan'ın babasının tabutuna sarılarak, “Baba baba, bırakma beni baba” diyerek gözyaşı dökmesi herkesi ağlattı.

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Kalecik Köyü Camii’nde şehit polis Hayrettin Mennan (44) için tören düzenlendi. Şehidin eşi Selver Mennan, törene sedye ile getirildi. Şehidin oğlu Turan Mennan ise babasının tabutuna sarılarak “Baba baba, bırakma beni baba” diyerek bir süre gözyaşı döktü. Şehidin kardeşi Hayati Mennan da abisinin tabutuna sarılarak ağladı. Daha sonra abisinin yarım kalan görevini tamamlamak istediğini söyledi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Yerleşkesi yakınlarında bulunan ve kente giren araçların kontrolünü yapan polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırı sonrası çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde şehit olan Hayrettin Mennan için Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü Camii’nde tören düzenlendi.

YAKINLARI FENALAŞTI

Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin naaşı Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedilmek üzere köy mezarlığına götürüldü. Şehidin fenalaşan yakınlarına ise 112 ekipleri tarafından müdahale edildi.

Cenaze törenine; Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İçişleri Bakan Yardımcısı Sabahattin Öztürk, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, belediye başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.