Şehidin öz ve üvey annesi arasında tazminat tartışması

İzmirli Ayhan Elmacı'nın öz annesi o daha küçükken evi terk etti. Babası da hemen evlendi. Ancak Elmacı'ya üvey annesi de 'annelik' yapmayınca onu babaannesi bakıp büyüttü. Elmacı büyüyüp asker oldu ve Suriye'de şehit düştü. TSK'nın vereceği şehit tazminatı ve maaşı ise kahreden tartışmaya konu oldu. Peki sizce şehidin maaşı kime verilmeli? İşte utandıran o tartışma ve acı anket...

İzmirli Ayhan Elmacı'nın öz annesi o daha küçükken evi terk etti. Babası da hemen evlendi. Ancak Elmacı'ya üvey annesi de 'annelik' yapmayınca onu babaannesi bakıp büyüttü. Elmacı büyüyüp asker oldu ve Suriye'de şehit düştü. TSK'nın vereceği şehit tazminatı ve maaşı ise kahreden tartışmaya konu oldu. Peki sizce şehidin maaşı kime verilmeli? İşte utandıran o tartışma ve acı anket...

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda, yaklaşık bir ay önce IŞİD’in saldırısında önce şehit olan 29 yaşındaki piyade uzman çavuş Ayhan Elmacı’nın devlet tarafından ödenecek olan tazminatı, öz annesi, üvey annesi ve babaannesi arasında tartışmaya neden oldu. Yasa gereği, tazminatın bir bölümü baba Salim Elmacı’ya, diğer bölümü ise nüfusta anne adı olarak kayıtlı olan üvey anne Zerrin Yılmaz’a verilecek. Ancak şehidin öz annesi de tazminatta hakkı olduğunu ileri sürdü. Toprağa verilen şehitten geriye ise kahreden ‘para’ tartışması kaldı…

Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos’ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye’nin El Bab bölgesindeki birliğe, DEAŞ’lı teröristler geçen 29 Ocak’ta saldırı düzenledi. Saldırıda piyade uzman çavuş Ayhan Elmacı şehit oldu, 2 asker yaralandı. 2013 yılında göreve başlayan şehit Elmacı İzmir’in Menderes İlçesinde toprağa verildi. Yaklaşık bir ay sonra, şehidin tazminat ve maaşı öz ve üvey anneler arasında tartışmaya neden oldu. Buna göre, şehit Ayhan Elmacı’nın küçük yaşta öz annesi Cennet Özgüleç tarafından terk edilince, o sırada askerde olan baba Salim Elmacı, Zerrin Yılmaz ile ikinci evliliğini yaptı. Salim Elmacı, oğlu Ayhan Elmacı’nın kimliğine de annesi olarak Zerrin Yılmaz’ın adını yazdırdı. Ancak 2006 yılında Zerrin Yılmaz ile Salim Elmacı boşandı. Şehit Elmacı’yı ise küçüklüğünden bu yana babaannesi ile dedesi büyüttü, ihtiyaçlarını onlar karşıladı.

TAZMİNATIN BİR ÖLÜMÜ ÜVEY ANNEYE

Şehidin tazminat ve maaşının bir bölümü yasa gereği kimliğinde anne ve babası olarak görünen kişiler arasında bölüştürülecek. Ancak, şehidin öz annesi bu duruma tepki gösterdi. Öz anne ile üvey anne arasında tazminat ve maaşla ilgili ‘Hak’ tartışması çıktı.

BABAANNE: BÜYÜTEN BENİM

Şehidin babası Salim Elmacı, amcası Ali Elmacı (43), babaannesi Hatice Elmacı (84) Bulgurca 6801 Sokak’taki kiralık evde yaşıyor. Şehit Elmacı’yı küçüklüğünden bu yana yetiştiren babaanne Hatice Elmacı, “Ayhan el kadar çocuktu annesi tarafından terkedildiğinde, bu yaşa kadar biz baktık. Ama ne yapayım, Allah aldı. Devlet maaşı, çocuğun bir kez elinden tutmayan üvey annesine verdi. Bakan büyüten biziz ama bize hak tanınmadı. Evimiz yok, kirada oturuyoruz. Ev almak için gitti oraya, ‘Gideyim ev alayım, siz de rahat edin. Bir de evlenirim” dedi. Buradayken fabrikada çalışıyordu, iyi kötü maaşı vardı, gitmesini istemedim ama dinlemedi beni. Kara topraklardan aldı evi. Biz devletten yardım bekliyoruz, vermezse de yapacağımız bir şey yok. Ben hem Salim’in hem de Ayhan’ın anneliğini yaptım. Üvey annesi şimdi tazminattan pay istiyormuş, ne hakkı var da istiyor anlamış değilim. Sadece Ayhan okula gidebilsin diye kimliğine üvey annesinin adı yazıldı. Ne bilelim böyle olacağını. ‘3 güne kadar geleceğim, dedem öldü göremedim, sen ölme göreyim’ diyordu, izine gelecekti kara toprağa verdik. Ayhan’ımı bu yaşa kadar ben büyüttüm. Şu an oturduğumuz ev kira, şimdi de satılığa çıkartıldı. Biraz müsaade istedik, o nedenle satılmıyor. En azından bu evi alabilecek destek bekliyoruz” dedi.

AMCA ELMACI: ŞEHİT ODASI YAPTIRMAK İSTİYORUZ

Amca Ali Elmacı, “Bizim amacımız bu evi alıp yaşamımızı sürdürmek. Ayhan’ın da niyeti oydu, burayı alacaktı. Ama bu olmadı. Hiç olmazsa bu evi alabilirsek, bir odasına şehidimizin odasını yaptırırız” diye konuştu.

BABA ELMACI: HAK ÖZ ANNEYE VERİLMELİ

Baba Salim Elmacı ise tazminat ve maaştan alması gerekenin şehidin öz annesi olduğunu savunup, “Ayhan, ev alıp sonrasında da evlenmeyi düşünüyordu. İlk eşimle aramızda resmi nikah yoktu. Ben askerdeyken Ayhan’ın annesi başkasıyla evlenince oğlum ortada kaldı. Askerden gelince ikinci evliliğimi yaptım. Mecburen çocuğun okula gidebilmesi için kimliğini çıkartırken ikinci eşimin üstüne kaydını yaptırdık. Sonraki süreçte ikinci eşimle de boşandık. Ayhan küçüklüğünde annem ve babamın yanında kaldı. Bence doğru olan tazminatın üvey anneye değil de öz anneye verilmesidir. Benim bir beklentim yok, ama tazminat ikiye bölünecekse diğer payın öz anneye verilmesi gerekiyor. Oturduğumuz ev kiralık ve satılacak, biz de başka bir eve kiraya çıkacağız” dedi.

“KIRKI BİLE DOLMADAN BÖYLE TALEPTE BULUNULMASI ÇOK ACI”

Tire’de oturan üvey anne Zerrin Yılmaz ise şehidin daha 21 gün önce toprağa verildiğini ve kırkı bile dolmadan şehit maaşı ve tazminatı ile ilgili olarak biyolojik annesi Cennet Özgüleç tarafından talepte bulunulmasının çok acı olduğunu söyledi. Şehidin, babası ile evlendiğinde henüz 1.5 yaşında olduğunu belirten Yılmaz, “Babasının ilk evlendiği biyolojik annesi ile resmi bir evlilik olmadığı için onun kimliği bile yoktu. Ailesi annesi olarak beni kimliğe yazdırmak istedi, severek kabul ettim. Onu bebekken alıp, büyüttüm ve çocuğum gibi gördüm. Allah var, O da beni annesi olarak gördü ve çok sevdi. Sonradan iki çocuğum oldu. Umut ve Hatice Elmacı, şehidimin öz kardeşleridir” dedi.

“ORDUDAN YETKİLİLER GELİP, YASAL SÜRECİ BAŞLATTI”

Tartışma konusu olan şehit Ayhan Elmacı’nın şehitlik maaşı ve tazminatı ile ilgili olarak konuşurken gözyaşlarını tutamayan Zerrin Yılmaz, “Şehidin resmi ve yasal anlamda annesi olduğum için, onu bebeklikten gençliğine kadar büyüttüğüm için onun annesi olarak görülmekteyim. Bu yüzden, defninden sonra, Ordu’dan yetkililer gelip annesi olduğum için şehitlik maaşı ve tazminatının verileceğini söylediler ve bana çeşitli evraklar imzalattılar. Gelen ordu mensupları, aile içinde özel durumların kendilerini ilgilendirmediğini söyledi ve resmi olarak kendisini muhatap aldıklarını belirttiler. Şehidimin toprağı halen sıcakken böyle bir tartışma ve polemiğin çıkması ve yaşanması acı verici. Böyle bir hakkım varsa bile bunu Ayhan’ın öz kardeşleri için istiyorum. Ben babasına da söyledim. Bu gerçekleşirse oturup konuşuruz. Ben sadece onun kardeşlerinin mağdur olmamasını istiyorum. Ayhan’ın kardeşleri, Umut ve Hatice Elmacı’dır. Fakat buna rağmen çocukları ile ilgili bu talebim de reddedildi” diyerek, uzlaşmak istediği halde bu gayretinin de sonuçsuz bırakıldığını iddia etti.

“29 YIL SONRA NASIL OLUYOR DA ORTAYA ÇIKIYOR”

Zerrin Yılmaz, şehidin öz annesi ve babasına da tepki gösterip, “29 yıl boyunca oğlunu aramamış bir kadın nasıl oluyor da ‘Anneyim’ diye ortaya çıkıyor? Hiç mi özlemedin? Hiç mi annelik duygun yok? Neden hiç aramadın? Parası için şimdi ortaya çıkmayın. Bu kadar düşmeyin. Şehidimi toprağa vereli daha 21 gün oldu. Toprağı bile daha soğumamışken, herkes paranın peşine düştü. 29 yıl çocuğunu aramayan anneyi, baba şimdi parayı alabilmek için ortaya çıkarıyor. Beni şehidimin parasını alıp, onlara vermem için tehdit ediyorlar. Ben tek bir şey söyledim: ‘Herşey ortaya çıksın, bana düşen payı şehidin iki kardeşine devreceğim” dedi. (DHA)