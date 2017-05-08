Şehidin yakınları FETÖ’den yargılanmaya başladı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Çivrilli Piyade Er Ömer Kağan Kandemir'in anne, baba, amca ve yengesi, FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla Denizli'de yargılanmaya başlandı.

Denizli’nin Çivril İlçesi’nde oturan 21 yaşındaki Piyade Er Ömer Kaan Kandemir, 2015 yılı Temmuz ayında, vatani görevini yaptığı Şırnak’ta, PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Şehit Kandemir’in ailesinden 4 kişi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Amca Aydın Kandemir tutuklanırken, anne Ayşe Kandemir, baba Ergun Kandemir ve yengesi Sakine Kandemir tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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FETÖ/PDY’nin Çivril örgütlenmesine yönelik davanın sanıkları 3 gruba ayrıldı. İlk grubun yargılanmasına EGS Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. 17’si tutuklu, 13’ü tutuksuz, 1’de firari sanığı bulunan davanın ilk duruşmasında kimlik tespit yapıldı, savunmalara geçildi. Şehit Ömer Kağan Kandemir’in amcası Aydın Kandemir de davanın ilk grubunda tutuklu sanıklar arasında yer aldı. Diğer grupta bulunan anne Ayşe Kandemir, baba Ergun Kandemir ve yenge Sakine Kandemir’in, daha sonra hakim karşısına çıkacağı belirtildi. Ailenin Avukatı Halil Sarı, aile fertlerinin ByLock kullanmadığının tespit edildiğini söyledi. DHA