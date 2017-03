Şehit astsubay kızının oyuncak bebeğiyle uğurlandı

Niğdeli Şehit Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana'yı kızı 5 yaşındaki Evla, babasının kendisine aldı oyuncak bebekle uğurladı.

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Düztepe Mevkii’ne personel ve malzeme indiren askeri helikoptere PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Uçak/Helikopter (UH) Teknisyeni Astsubay Başçavuş 33 yaşındaki Gökhan Altınalana, memleketi Niğde’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 5 yaşındaki kızı Evla’nın, babasının kendisine aldığı oyuncak bebekle tabutun başındaki duruşu herkesi hüzne boğdu.

Şehit Astsubay için bugünkü tören Altunhisar İlçesi’ne bağlı Ulukışla Köyü meydanında yapıldı. Şehidin kızı, 5 yaşındaki Evla tabutu öperek babasına veda etti. Yüzbaşı ağabeyi Serkan Altınalana kardeşinin tabutuna sarıalarak, “Canım kardeşim yine bahar gelecek. Bu fakir topraklarda yeniden doğacağız. And olsunki bitmeyeceğiz kardeşim. Ey soysuzların evlatları bitmeyeceğiz. Yine yürüyeceğiz. And olsun and olsun” diyerek haykırarak gözyaşı döktü.

Anne Şerife Altınalana ise, “Kurban olurum kuzum. Doyamadım kuzum. Güle güle git kuzum.sen hakkını helal et kuzum” diye feryat etti. Eşi Erinc Altınalana şehidin fotoğrafını öperek uzun süre gözyaşı döktü. Niğde İl Müftüsü Alaaettin Gürpınar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana köy mezarlığına defnedildi. (DHA)