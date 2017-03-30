Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi hayatını kaybetti

15 Temmuz şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir hayatını kaybetti.

Niğde'de yaşayan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir hayatını kaybetti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci General Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'de yaşayan 69 yaşındaki annesi Fadimana Halisdemir, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Fadimana Halisdemir, kaldırıldığı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fadimana Halisdemir'in oğulları Doğan ve Soner Halisdemir ile yaylada bulunan eşi Hasan Hüseyin Halisdemir de acı haberin ardından hastaneye geldi. Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ve Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu da hastaneye geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halisdemir ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana’nın vefat haberinin ardından merhumenin kocası Hasan Hüseyin Halisdemir’i telefonla aradı. Fadimana Halisdemir’in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumeye Allah’tan rahmet dileğinde bulundu. Halisdemir ailesinin acılarını tüm kalbiyle paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumenin eşi, oğulları ve yakınlarına sabır ve metanet diledi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci General Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'de yaşayan 69 yaşındaki annesi Fadimana Halisdemir, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İHA