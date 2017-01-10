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Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda bir buçuk ay önce kaybolan ve sonrasında IŞİD tarafından rehin alınıp şehit edildikleri değerlendirilen Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile Muhammed Duran Keskin'in cezaneleri memleketlerine gönderildi.
13:2410 Ocak 2017
Gündem
Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine getirildi
Fırat Kalkanı Harekatı'nda bir buçuk ay önce kaybolan ve sonrasında IŞİD tarafından rehin alınıp şehit edildikleri değerlendirilen Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile Muhammed Duran Keskin'in cezaneleri memleketlerine gönderildi.

IŞİD unsurlarınca şehit edildiği değerlendirilen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin’in cenazesi Adana’ya getirildi.

FOTO:İHA- Şehit babası oğlunun tabutuna böyle sarıldı.

FOTO:İHA- Şehit babası oğlunun tabutuna böyle sarıldı.

Babası Şaban Keskin’i yaklaşık 4 yıl önce kaybeden ve eşi de kendisi gibi astsubay olan Jandarma Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli 28 yaşındaki Duran Keskin’in Adana Havaalanı’ndan alınan cenazesi,
merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi’nde annesinin yaşadığı eve getirildi.

Evde cenaze beklenirken görevli bir polis memuru Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Türk bayrakları ile donatılan sokakta bekleyen vatandaşlar, şehidi dualarla karşıladı. Şehidin, kendisi gibi astsubay olan eşi Gökçe Keskin, annesi Elife Keskin, kız kardeşi ,yakınları Türk bayrağına sarılı tabutunu okşadı.

FOTO:İHA Şehit annesi Elife Keskin, "Yavrumun kokusu geliyor diye ağladı.

FOTO:İHA Şehit annesi Elife Keskin, “Yavrumun kokusu geliyor diye ağladı.

Oğlunun bayrağa sarılı tabutunu koklayan anne Elife Keskin, “Yavrumun kokusu geliyor” diye gözyaşı döktü.

FOTO:İHA - Şehidin astsubay eşi güçlükle ayakta durdu.

FOTO:İHA – Şehidin astsubay eşi güçlükle ayakta durdu.

Meslektaşlarının kolları arasında cenaze aracının başına gelen Astsubay Gökçe Keskin de metanetli görünmeye çalıştı.

FOTO:DHA - Acı haberi şehit babasına askeri yetkililer verdi.

FOTO:DHA – Acı haberi şehit babasına askeri yetkililer verdi.

ÇANAKKALE’DE DE ŞEHİT ACISI

Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu haberi, Çanakkale Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'nde oturan ailesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten ve
Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel verdi. Haberin ardından baba ocağı derin bir sessizliğe büründü.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Yoğun kar yağışına rağmen şehidin yakınları ve arkadaşları da ailenin acısına ortak olmak için eve geldi.  Evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletilirken, acılı haberi alan baba Ramazan Kaşıkçı fenalaşınca ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evine ise dev Türk bayrağı asıldı.

(İHA-DHA)

Son güncelleme: 13:2510.01.2017
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