Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda bir buçuk ay önce kaybolan ve sonrasında IŞİD tarafından rehin alınıp şehit edildikleri değerlendirilen Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile Muhammed Duran Keskin'in cezaneleri memleketlerine gönderildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda bir buçuk ay önce kaybolan ve sonrasında IŞİD tarafından rehin alınıp şehit edildikleri değerlendirilen Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile Muhammed Duran Keskin'in cezaneleri memleketlerine gönderildi.

IŞİD unsurlarınca şehit edildiği değerlendirilen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin’in cenazesi Adana’ya getirildi.

Babası Şaban Keskin’i yaklaşık 4 yıl önce kaybeden ve eşi de kendisi gibi astsubay olan Jandarma Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli 28 yaşındaki Duran Keskin’in Adana Havaalanı’ndan alınan cenazesi,

merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi’nde annesinin yaşadığı eve getirildi.

Evde cenaze beklenirken görevli bir polis memuru Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Türk bayrakları ile donatılan sokakta bekleyen vatandaşlar, şehidi dualarla karşıladı. Şehidin, kendisi gibi astsubay olan eşi Gökçe Keskin, annesi Elife Keskin, kız kardeşi ,yakınları Türk bayrağına sarılı tabutunu okşadı.

Oğlunun bayrağa sarılı tabutunu koklayan anne Elife Keskin, “Yavrumun kokusu geliyor” diye gözyaşı döktü.

Meslektaşlarının kolları arasında cenaze aracının başına gelen Astsubay Gökçe Keskin de metanetli görünmeye çalıştı.

ÇANAKKALE’DE DE ŞEHİT ACISI

Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu haberi, Çanakkale Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'nde oturan ailesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten ve

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel verdi. Haberin ardından baba ocağı derin bir sessizliğe büründü.

Yoğun kar yağışına rağmen şehidin yakınları ve arkadaşları da ailenin acısına ortak olmak için eve geldi. Evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletilirken, acılı haberi alan baba Ramazan Kaşıkçı fenalaşınca ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evine ise dev Türk bayrağı asıldı.

(İHA-DHA)