Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde 15 Temmuz’da gerçekleştirilen şehit cenazesinde çelenk krizi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cenaze merasimine gönderilen çelenk Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın isteği üzerine bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK mensuplarının saldırısı sonucunda yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci'nin dün Nevşehir'deki cenazesinde çelenk krizi yaşandı. Kozaklı Merkez Camiinden son yolculuğuna uğurlanan Şehit Demirci için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk devlet protokolünün çelenkleri arasından kaldırıldı.

VALİDEN SKANDAL DAVRANIŞ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından gönderilen çelenkler ile yan yana konulan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çelengi Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın isteği üzerine bulunduğu yerden uzaklaştırıldı. Vali Aktaş Kılıçdaroğlu'nun çelenginin kaldırılmasına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çelengine yer açılmasını gerekçe gösterdi.

“VALİ İTİRAZI DİKKATE ALMADI”

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, çelenk krizi hakkında cenaze merasiminde Vali Aktaş'a yaptıkları itirazın Aktaş tarafından dikkate alınmadığını bildirdi. ANKA