Şehit haberine başlık bulamadı, manşeti boş yayınlandı

Mersin'in Anamur İlçesi´nde yerel günlük 'Akdeniz Postası' gazetesi, Mersin´in son şehidi için başlık yazmakta zorlanınca boş bıraktı.

Üst başlığa, `O kadar çok şehit manşeti attık ki artık yazacak bir kelime bulamıyoruz. Lütfen aşağıya içinizden geçen başlığı yazınız’ diyen gazete, manşeti beyaz olarak bıraktı.

Hakkari´de yürütülen operasyonlar sırasında PKK terör örgütünü tarafından yola konulan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu uçurumdan yuvarlanarak ağır yaralanan P.Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer 4 gün önce şehit olmuştu. Gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Oktay Demir, “Son bir ayda Mersin´de 4 şehit verdik. Türkiye de bu rakam 30’u buldu. Bu güne kadar birçok başlık yazdık. Artık yazacak kelime bulamadık. Biz de manşeti okuyucularımızın takdirine bıraktık. İnşallah bu son olur” dedi.

Gazetenin baskısını yapan Recep Tuncal ise üst başlığı görünce fark ettiğini ve duygulandığını söyledi. Standa konulan gazete görenleri de duygulandırdı. DHA-06 15:49:45