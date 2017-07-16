Şehit Halisdemir’in kardeşi gözyaşlarını tutamadı

Burdur’da binlerce kişinin katıldığı 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşünde 300 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Burdur'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı. Köprübaşı'ndan Mehter takımı eşliğindeki başlayan yürüyüşe Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan ile vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşte 300 metre uzunluğunda dev Türk Bayrağı açıldı.

Şehit Ömer Halisdemir'in kız kardeşi Elif Serin ve Şehit Polis Memuru Akif Altay'ın ailesine Vali Şerif Yılmaz tarafından Türk Bayrağı ve şehitlerin fotoğrafları hediye edildi.

Şehit Akif Altay'ın hayatının anlatıldığı video gösterimi sırasında ailesi gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Er Ümit Alyanak'ın annesi Vesile Alyanak da kendi yazdığı darbe şiirini okudu. Ektinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması canlı olarak izlendi.

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DHA