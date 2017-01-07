Şehit mübaşir gözyaşlarıyla uğurlandı!

İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin’i Konak Meydanı’ndan son yolculuğa uğurlayan İzmirliler, bugün de aynı saldırıda şehit olan adliye görevlisi Musa Can’ı gözyaşları ile son yolculuğuna uğurladı. Can'ın kızları babaları üşümesin diye montlarını naaşının üzerine örttü.

İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin’i Konak Meydanı’ndan son yolculuğa uğurlayan İzmirliler, bugün de aynı saldırıda şehit olan adliye görevlisi Musa Can’ı gözyaşları ile son yolculuğuna uğurladı. Can'ın kızları babaları üşümesin diye montlarını naaşının üzerine örttü.

Terör saldırısında şehit olan adliye mübaşiri Musa Can, Uzundere Cemevi önünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İZMİRLİLER CAN’I GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Cenaze törenine şehit Musa Can'ın eşi Mecbure Can, çocukları Emine, Başak ve Emrah Can, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir milletvekilleri Ali Yiğit, Murat Bakan, Mustafa Balbay, Atilla Sertel, Necip Kalkan, adliye çalışanları ve kentin dört bir tarafından gelen vatandaşlar katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ağır gribal enfeksiyon nedeniyle cenaze törenine katılamadı. Kocaoğlu'nu cenaze töreninde eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu temsil etti.

EVLATLARI BABASINDAN GÜÇLÜKLE AYRILABİLDİ

Cenaze namazının ardından şehit Musa Can'ın cenazesi Uzundere Mezarlığı'na defnedildi. Şehit mübaşirin ailesinin gözyaşları ve feryatları yürekleri dağladı.

Musa Can'ın kızları Emine ve Başak “babamız üşür” diyerek montlarını koydukları tabutu bir süre bırakmak istemedi.

Can'ın 21 yaşındaki kızı Emine Can, cenaze töreni boyunca da babasının tabutuna uzanmak istedi.