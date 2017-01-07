Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şehit mübaşir gözyaşlarıyla uğurlandı!

İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin’i Konak Meydanı’ndan son yolculuğa uğurlayan İzmirliler, bugün de aynı saldırıda şehit olan adliye görevlisi Musa Can’ı gözyaşları ile son yolculuğuna uğurladı. Can'ın kızları babaları üşümesin diye montlarını naaşının üzerine örttü.
Gökmen ULU
18:137 Ocak 2017
Gündem
Şehit mübaşir gözyaşlarıyla uğurlandı!
İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin’i Konak Meydanı’ndan son yolculuğa uğurlayan İzmirliler, bugün de aynı saldırıda şehit olan adliye görevlisi Musa Can’ı gözyaşları ile son yolculuğuna uğurladı. Can'ın kızları babaları üşümesin diye montlarını naaşının üzerine örttü.

Terör saldırısında şehit olan adliye mübaşiri Musa Can,  Uzundere Cemevi önünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

 

FOTO: SOZCU

İZMİRLİLER CAN’I GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Cenaze törenine şehit Musa Can'ın eşi Mecbure Can, çocukları Emine, Başak ve Emrah Can,  İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru,  İzmir milletvekilleri Ali Yiğit, Murat Bakan, Mustafa Balbay, Atilla Sertel, Necip Kalkan, adliye çalışanları ve kentin dört bir tarafından gelen vatandaşlar katıldı.

FOTO: SOZCU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ağır gribal enfeksiyon nedeniyle cenaze törenine katılamadı. Kocaoğlu'nu cenaze töreninde eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu temsil etti.

FOTO: SOZCU

EVLATLARI BABASINDAN GÜÇLÜKLE AYRILABİLDİ

Cenaze namazının ardından şehit Musa Can'ın cenazesi Uzundere Mezarlığı'na defnedildi.  Şehit mübaşirin ailesinin gözyaşları ve feryatları yürekleri dağladı.

FOTO: SOZCU

Musa Can'ın kızları Emine ve Başak “babamız üşür” diyerek montlarını koydukları tabutu bir süre bırakmak istemedi.

FOTO: SOZCU

Can'ın 21 yaşındaki kızı Emine Can, cenaze töreni boyunca da babasının tabutuna uzanmak istedi.

FOTO: SOZCUFOTO: SOZCUFOTO: SOZCU
Son güncelleme: 18:2807.01.2017
Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar