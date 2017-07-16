Şehit Ömer Halisdemir´in babası: Bilhassa annelere teşekkür ediyorum

Niğde´de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin temsili haline gelen şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlara seslenen Şehit Ömer Halisdemir´in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, "Bilhassa annelere teşekkür ediyorum, yüzde 60 Ömer Halisdemir isimleri koyduğu için" dedi.

İlk olarak Derbent Kavşağında Ömer Halisdemir Meydan’ına kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Mehter Takımı’nın eşlik ettiği yürüyüşte dev Türk bayrakları açıldı. Ömer Halisdemir Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir´in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

“SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Toplanan kalabalığa konuşan 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir´in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, “Bizleri yalnız bırakmadığınız için tüm Türkiye´ye teşekkür ediyorum.1 yıldır bizi destekledikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Bilhassa annelere teşekkür ediyorum, yüzde 60 Ömer Halisdemir isimleri koyduğu için” dedi. DHA