Şehit polis Fethi Sekin’in hayatından gözyaşartan detaylar…

İzmir Adliyesi'nde şehit olup onlarca insanın canını kurtaran Fethi Sekin'in hayatından yürek burkan detaylar ortaya çıktı. İşte okul arkadaşlarının "Mert Gakkoş'u karakteriyle, hoş gülüşüyle biz arkadaşları asla unutmayacağız" dediği Şahin'in yaşam hikayesinden notlar...

İzmir’de adliye önündeki patlamada teröristlerle son mermisine kadar çatışmaya giren ve şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin, 2014 yılında da ölümden dönmüştü. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’nde motosikletli ‘Şahinler’ timlerinde görevli polis memuru Fethi Sekin, caddeden karşı tarafa geçmek için hamle yapmış, bu sırada, bir duruşma için adliyeye gelen 16 DO 044 plakalı otomobilin sürücüsü, tek yön olan yolda manevra yapınca, karşıya geçmeye çalışan Sekin’e çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup takla atan trafik polisi Sekin, sevk edilen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazadan dolayı belinde ve sırtında zedelenmeler meydana gelen Sekin’e 5 gün ‘iş göremez’ raporu verilmişti.

55 GÜN ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞ

İzmir Adliyesi’nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen PKK’lı teröristlerce çatışırken şehit olan ve katliamı önleyen polis memuru Fethi Sekin’in Elazığ’ın Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, annesi Hatun Sekin’i 55 gün önce kanserden kaybettiği ortaya çıktı. İzmir Adliyesi’ne yönelik bombalı araç ile gerçekleştirilen terör saldırısında teröristleri fark ederek onlarla çatışmaya girip, katliamı önlerken şehit olan trafik polisi Fethi Sekin’in Elazığ’ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Şehit polis Sekin’in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin’i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin’in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir’deki oğlunun yanına gittiği belirtildi. 6 kardeşi olan ve 8 yıldır İzmir’de bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin’in cenazesinin de Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyüne getirilip toprağa verileceği belirtildi.

OKUL ALBÜMÜNDE YAZANLAR YÜREK BURKTU

İzmir’deki terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin’in okul albümüne arkadaşlarının yazdığı, “Mert Gakkoş’u karakteriyle, hoş gülüşüyle biz arkadaşları asla unutmayacağız” notu yürek burktu.

İzmir Adliyesine katliam yapmaya gelen teröristleri fark ederek çatışmaya giren ve şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin’in okul albümündeki fotoğrafı ortaya çıktı. Şehit Polis Fethi Sekin’in okul albümünde arkadaşları tarafından mertliğiyle ön plana çıkarıldığı görüldü. Yürek burkan fotoğrafa kahraman polis Fethi Sekin için arkadaşlarının, “Polis okuluna efsane gibi gelip, giden uykusunda bile hoşkin oynama kabiliyetine sahip. Mert Gakkoş’u karakteriyle, hoş gülüşüyle biz arkadaşları asla unutmayacağız” notunu yazdıkları görüldü.