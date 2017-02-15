Şehit polis Fırat toprağa verildi

Amanos Dağları’nda şehit düşen Uzman Çavuş Salih Kayhan’ın cenazesine eskortluk yapmak için görevlendirilen Yunus ekibinden polis memuru Fırat Ulaş, geçirdiği kaza sonucu şehit oldu.

Amanos Dağları’nda şehit düşen Uzman Çavuş Salih Kayhan’ın cenazesine eskortluk yapmak için görevlendirilen Yunus ekibinden polis memuru Fırat Ulaş, geçirdiği kaza sonucu şehit oldu.

Hatay'ın Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'yla girilen çatışmada şehit düşen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Salih Kayhan için Adana'da resmi tören düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekibinde görevli polis memuru evli ve bir çocuk babası Fırat Ulaş, cenaze törenine eskortluk yapmak üzere görevlendirildi. Bu görevine gitmek üzere motosikleti ile hareket eden Fırat Ulaş, motosikletin tekerinin kayması sonucu devrildi ve 10 metre sürüklendi. Ağır yaralanan polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Genç polis memuru Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi üzerindeki ASKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Amanos Dağları'nda PKK ile girilen sıcak temas sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Salih Kayhan'ın cenaze töreninde görevlendirilen polis memurları arasında yer alan ve ‘Yunus' adlı motorize ekiplerde görev yapan Gökhan Vuruş ve Fırat Ulaş, Jandarma Bölge Komutanlığı'na doğru yola çıktı. Gökhan Vuruş'un kullandığı motosiklet, Demirköprü civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak, önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından da portakal ağaçlarına çarparak durabildi.

Sürücünün arkasında oturan polis memuru Fırat Ulaş, yaklaşık 10 metre sürüklendi. İki polis te yaralandı. Sürücüye göre durumu daha ağır olan Fırat Ulaş, TOKİ Numune Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis için Adana Valiliği'nde bir tören düzenlendi. Vali Mahmut Demirtaş, Emniyet Müdürü Osman Ak ile birlikte şehit polisin ailesi, yakınları ve meslektaşlarının katıldığı törende şehidin üç yaşındaki oğlu Mehmet Efe, dedesi Mehmet Önal'ın kucağında son yolculuğuna uğurlanan babasına veda etti. Eşi Fatma Nur Ulaş ise sevdiği adamın tabutuna sarılarak, “Aşkım benim, bizi bırakıp nereye gidiyorsun?” diye gözyaşı döktü.