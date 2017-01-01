Şehit polisin yürek burkan paylaşımı

Reina'daki terör saldırısında şehit olan Burak Yıldız'ın Beşiktaş'taki hain saldırıdan sonraki paylaşımında "Şimdi ardınızda gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı" sözleri dikkat çekti.

İstanbul’un ünlü gece kulübü Reina’da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında polis memuru 21 yaşındaki Burak Yıldız’ın şehit olduğu haberi, Mersin’deki baba evine ateş düşürdü. Sabah saatlerinde şehit Burak Yıldız’ın merkez Toroslar İlçesi Atakent Mahallesi Cumhuriyet Evleri Konutları’nda bulunan Yıldız ailesinin evine giden Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, acı haberi verdi. Şehit Yıldız’ın babasının bir süre önce vefat ettiği belirtilirken acı haberi alan anne Aslı Yıldız sinir krizleri geçirdi. Şehit annesi Aslı Yıldız’a, sağlık görevlileri müdahale etti. Haberi alan Burak Yıldız’ın yakınlarının akın ettiği eve bayrak asıldı. Bekar olan şehit polis Burak Yıldız’ın ağabeyi Murat Yıldız’ın da İstanbul’da polis memuru olarak görev yaptığı belirtildi.

Polis Meslek Yüksekokulu’ndan 1.5 yıl önce mezun olan şehit polis Burak Yıldız’ın, 10 Aralık’ta Beşiktaş Vodafone Arena’da terör saldırısında şehit olan meslektaşları için Instagramda, “Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye konuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız. 20-21-22 ? Yaşınızla ölçülebilir mi ki yiğitliğiniz? Şimdi ardınızdan gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Kinimiz diri kalacak” paylaşmıştı.

PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehit polis Burak Yıldız’ın sosyal medyadaki paylaşımı ise yürekleri dağladı. Türk bayrağı arkasında polislerin olduğu fotoğrafı paylaşan Yıldız altına şunları yazmıştı:

“Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye koyuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız. 20, 21, 22? Yaşınızla ölçülebilir mi ki yiğitliğiniz? Şimdi ardınızda gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Kinimiz diri kalacak. Allah gözü yaşlı ailelerinize sabır versin. Mekanınız cennet olsun kardeşlerim.”