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Şehit Yüzbaşı Fuat Oğuzcan son kez baba ocağında

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit edilen Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın cenazesi son kez Gaziantep'teki baba evine götürüldü.
15:4820 Mart 2017
Gündem
Şehit Yüzbaşı Fuat Oğuzcan son kez baba ocağında
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit edilen Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın cenazesi son kez Gaziantep'teki baba evine götürüldü.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 19 Mart 2017 tarihinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın naaşı, Diyarbakır’da düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep’e getirildi.

Gaziantep Havalimanında karşılanan şehidin cenazesi, Şehitkamil ilçesi Ulus Mahallesi 44 Nolu sokakta bulunan baba evine getirildi. Babası Nuri, annesi Ganime, eşi Ayşe Fatma, 6 aylık bebeği Elif, akrabaları ve çok sayıda seveni tarafından karşılanan şehit için dualar edildi. Burada alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı morguna götürüldü.

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Sınıra sıfır noktasında defnedilecek

Şehit Oğuzcan’ın cenazesi, Suriye-Türkiye sınırına sıfır noktasında defnedilecek. Suriye’nin Cerablus kentine komşu olan Gaziantep’in Karkamış ilçesine götürülecek şehidin cenazesi, sınıra sıfır noktasındaki Öncüler Mahallesi’nde düzenlenecek törenle defnedilecek. Sınıra sıfır noktasında ikindi namazının ardından düzenlenecek törene kent protokolü ile asker ve polislerin de katılması bekleniyor.

İHA

Son güncelleme: 18:1320.03.2017
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