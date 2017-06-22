Şehit Yüzbaşı’nın cenazesine Akar’ın eli boş kaldı

Önceki gün Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 33 yaşındaki Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz, dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene şehit eşi Sevim Üçöz'ün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a gösterdiği 'tepki' damga vurdu. Acılı eş, yanına gelen ve onunla tokalaşmak isteyen Akar'ın elini havada bıraktı.

Hakkari 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı’nda görevli askerlerin Çukurca’dan Van’a intikali sırasında, konvoya teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit düşen

Yüzbaşı Üçöz için dün Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra kuvvet komutanları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yüzbaşı Üçöz’ün babası Tümen Üçöz ve annesi Sevim Üçöz’le eşi Buket Üçöz’ün güçlükle ayakta durduğu görüldü.

AKAR’IN ELİ BOŞ KALDI

Acılı eş Sevim Üçöz’ün yanına taziye için Cumhurbaşkanı Erdoğan’la tokalaştığı görülürken, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın elini ise havada bıraktığı gözlendi.

Cenaze namazının ardından naaşı top arabasına koyulan şehit Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz, Cebeci Şehitliği’nde toprağa verildi.