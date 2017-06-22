Şehit Yüzbaşı’nın cenazesine Akar’ın eli boş kaldı

Hakkari 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı’nda görevli askerlerin Çukurca’dan Van’a intikali sırasında, konvoya teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit düşen
Yüzbaşı Üçöz için dün Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra kuvvet komutanları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yüzbaşı Üçöz’ün babası Tümen Üçöz ve annesi Sevim Üçöz’le eşi Buket Üçöz’ün güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Acılı eş Sevim Üçöz’ün yanına taziye için Cumhurbaşkanı Erdoğan’la tokalaştığı görülürken, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın elini ise havada bıraktığı gözlendi.
Cenaze namazının ardından naaşı top arabasına koyulan şehit Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz, Cebeci Şehitliği’nde toprağa verildi.