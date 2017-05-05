Şehre inen yaban domuzu genç kadını kovaladı

Konya’da şehre inen ve genç bir kadını kovalayan yaban domuzu, özel bir hastanenin acil girişinin de camını kırdıktan sonra belediye görevlileri tarafından yakalandı.

Olayı gören vatandaşlardan Hamza Çelik ise, sabah eşiyle dışarı çıktıklarını ve yanından domuz geçtiğini söyleyerek, “Sakin sakin gider gibi gördük, daha sonra biz çok korktuk. Korkunç bir hayvandı. Korkumuzdan dükkanın içine girdik. Bir baktık hastaneye yöneldiğini gördük hayvanın, hatta bizim yanımızda bir arkadaş vardı korkusundan sehpanın üzerine tırmandı. Hastanede çalışan bir tane hemşire hanım vardı. Tam bizim bulunduğumuz güzergahın üzerinde bir tane de küçük çocuk vardı. Ben onları kurtarabilmek için hemşire hanıma sakin olun filan dedim” şeklinde konuştu.

DOMUZUN KOVALANMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Domuzun sokak üzerinde genç bir kadına doğru koşmaya başladığı anlar da sokak üzerindeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Domuzun genç kadını kovaladıktan sonra özel bir hastanenin acilinin camını kırdığı görüntüler de güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredeki işyerlerine zarar vererek vatandaşları korkutan domuzun belediye görevlilerince yakalandığı öğrenildi.

İHA