Selfie çekerken akıma kapılıp öldü

Adana’da 16 yaşındaki Berkay Er, çıktığı tren vagonunun üzerinde selfie çektiği sırada akıma kapılması sonucu öldü.

Olay, saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'nde Adana Tren Garı’nda meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencisi Berkay Er, 5 arkadaşıyla birlikte sinemadan çıktıktan sonra kestirme olsun diye tren garını kullandı. Vagonların arasında geçen gençlerden Berkay Er, vagonların üzerine çıkıp selfie çekmek isterken akıma kapılıp yere düştü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri talihsiz gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından Er'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Yakınları tarafından alınan gencin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.