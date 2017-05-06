Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke CHP’de part içi görevlerinden istifa etti!

Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke nereli? Selin Sayek Böke kaç yaşında? Mevcut yönetimin parçası olamam diyen Selin Sayek Böke CHP'deki görevlerinden istifa etti...

Selin Sayek Böke CHP’de parti içi görevlerinden istifa etti. Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında? CHP parti sözcüsü Selin Sayek Böke parti görevlerinden istifa etti. Böke, “CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerimden istifa ediyorum” dedi.

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

TBMM’nin sitesinde yer alan biyografisine göre Selin Sayek Böke; 28 Ağustos 1972’de Buffalo New York’ta doğdu. Baba adı İskender, anne adı Füsun’dur.

İktisatçı-Ekonomist, Öğretim Üyesi Doç. Dr; Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Duke Üniversitesinde tamamladı.

Bentley Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Öğretim Üyesi, Georgetown Üniversitesinde Ziyaretçi Öğretim Üyesi, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanlığı ve İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Çeşitli uluslararası kuruluşlarda görev yaptı. 2007 yılında Almanya’daki Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsünün verdiği Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü’nü (Excellence Award in Global Economic Affairs) kazanan 4 ekonomistten biri oldu. 2010 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü aldı. Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Kurucu Üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Sayek Böke, evli ve 2 çocuk annesidir.