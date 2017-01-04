Selin Sayek Böke’den açıklama

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke MYK sonrası açıklama yaptı. Böke, Halkevleri'nden gençlerin laiklik savundukları için tutuklanmasına tepki göstererek, "Şunu herkes çok iyi bilmeli. Anayasa'da yazan laikliği savunmak asla suç değildir. Ama laikliği savunanları hapsetmek açıkça suçtur. O laiklik metninin arkasındayız" dedi.

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke MYK sonrası açıklama yaptı. Böke, Halkevleri'nden gençlerin laiklik savundukları için tutuklanmasına tepki göstererek, "Şunu herkes çok iyi bilmeli. Anayasa'da yazan laikliği savunmak asla suç değildir. Ama laikliği savunanları hapsetmek açıkça suçtur. O laiklik metninin arkasındayız" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, bugünkü CHP MYK toplantısının gündemine ilişkin açıklama yaptı. Böke’nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bugün 2017’nin ilk CHP MYK’sı yapıldı. 2017’ye çok büyük bir acıyla başladık. Ortaköy’de katliam yaşadık. İnsanlarımız gerici barbar anlayış tarafından yaşam tercihlerinden dolayı hedef alındılar. Türkiye terör tehdidi altında. AKP’nin yanlış politikası Ortadoğu’nn terör iklimini ülkemize taşıdı.

HÜKÜMETİN PLANI YOK

Hükümet ise bu terör dalgası karşısında kınamak ve hamaset dışında bir şey yapmıyor. Korku iklimi içinde yaşıyoruz. hükümeti IŞİD ve Nusra’ya karşı vatandaşlarını güvenliğini sağlayacak bir yaklaşımı, planı ve tedbiri yok.

LAİK YAŞAM BİÇİMİ HEDEF ALINMIŞTIR

Ortaköy’deki katliam dönüm noktası. Bu yaşanan sıradan bir terör değildir. Laik yaşam biçimi hedef alınmıştır. Bununla sadece güvenlik tedbiri alınarak başa çıkılamaz. Laikliğe sahip çıkmak gerekir. Ancak laikliğe sahip çıkanlar hedef alınıyor. işte en büyük tehlike budur. Halkevleri üyesi iki genç laikliği savundukları için tutuklandılar. Bu katliamı övenler, linç girişiminde bulunanlar ellerini kollarını sallayarak toplumun içinde gezerken, laikliği savunan gençler tutuklandılar. Hükümetin rejim değişikliği telaşında olduğu belli.

AÇIKÇA SUÇTUR

Şunu herkes çok iyi bilmeli. Anayasa’da yazan laikliği savunmak asla suç değildir. Ama laikliği savunanlar hapsetmek açıkça suçtur. O laiklik metninin arkasındayız.

HEPİMİZ AKP REJİMİNİN HEDEFİNDEYİZ

AKP’li olmayan, rejim değişikliğini desteklemeyen hepimiz AKP rejiminin hedefindeyiz. AKP rejimi fiili darbe yaşatıyor. Son örneği Ahmet Şık’ın tutuklanması. Dün FETÖ’ye bugün ise AKP’ye dokunan yanıyor. İşte FETÖ ister AKP, Ahmet Şık gibiler darbecilerin hedefinde oluyor. Onlarca gazeteci AKP rejimini hapishanelerinde tutuklular.