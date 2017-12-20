Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın! Meteorolojiden buzlanma uyarısı! Yurtta hava durumu (21 Aralık Perşembe)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor, Ankara'da gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu bir hava bekleniyor, İzmir'de gece ve sabah saatlerinde buzlanma, Erzurum'da ise karla karışık yağmur bekleniyor. İşte yurtta 21 Aralık Perşembe hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Kayseri, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini

(21 Aralık – 27 Aralık 2017)

Hava Sıcaklığı; Mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredecek. pic.twitter.com/h269HpRQJc — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 20 Aralık 2017

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kırklareli kıyıları, İstanbul, Çanakkale’nin iç kesimleri Balıkesir’in kuzeyi, Kocaeli ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İSTANBUL 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İZMİR 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, buzlanma

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Aksaray, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Çankırı ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

RİZE 9°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı