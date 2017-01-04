Sendika ve meslek örgütleri Ortaköy’de!

Sendika ve meslek örgütlerinden oluşan bir grup, Reina katliamını protesto ederek, basın açıklaması yaptı.

Sendika ve meslek örgütlerinden oluşan bir grup, Reina katliamını protesto ederek, basın açıklaması yaptı.

Aralarında İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, İstanbul Eczacılar Odası, İSMMMO, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası, TMMOB-İKK, KESK İstanbul Şubeler Platformu ve DİSK İstanbul Temsilciliği’nin de bulunduğu yaklaşık 100 kişilik grup 18.00 sıralarında Mimar Sinan Hamamı önünde toplandı. Sloganlar atarak Reina önüne yürüyen grup, burada ‘teröre teslim olmayacağız’ mesajı verdi.

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“TERÖRE KARŞI OMUZ OMUZA MÜCADELE EDECEĞİZ”

Hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunun ardından İstanbul Tabip Odası Genel sekreteri Samet Mengüç, ortak basın bildirisini okudu. Mengüç açıklamasında birliğe vurgu yaparak, “Eşitliği, özgürlüğü, laikliği, demokrasiyi ve barışı kazanarak memleketimizi bu karanlık günlerden çıkarmak için omuz omuza mücadele edeceğimizi buradan ilan ediyoruz” dedi.

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“BİLMELİLER Kİ BİZ ASLA BÖLÜNMEYECEĞİZ”

Basın açıklamasının ardından İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu söz aldı. Durakoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu ülkeyi Emperyalistlerin uşağı sıfatıyla bölmeye çalışan teröristler bilmelidirler ki, asla vazgeçmeyeceğiz. Gerekirse karanfillerimizi tekrar bırakacağız. Bilmeliler ki, biz asla bölünmeyeceğiz.”

Disk Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’ da gruba hitaben bir konuşma yaptı. Çerkezoğlu, “Biz bu topraklarda doğayı, insanı, insanlığı hedef alan tüm saldırılara karşı yükseltilecek bir bayrak vardır, diyoruz. O bayrak eşitlik, özgürlük, adalet bayrağıdır” diye konuştu.

KARANFİL ATTILAR

Yapılan açıklamaların ardından grup, Reina’nın kapısına karanfiller bıraktı. Öte yandan sendika temsilcileri mekanı ziyaret etti. Karanfil bırakanlar ardından slogan atarak dağıldı.