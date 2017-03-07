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Yeniden gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe İlçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Şubat'ta gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılan ABD Adana Konsolosluk Tercümanı Hamza Uluçay, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.
12:437 Mart 2017
Gündem
Yeniden gözaltına alındı
Mardin'in Kızıltepe İlçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Şubat'ta gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılan ABD Adana Konsolosluk Tercümanı Hamza Uluçay, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Şubat’ta ABD Adana Konsolosluğunda gözaltına alınan ve Mardin’e getirilen Konsolosluğun 36 yıllık tercümanı Hamza Uluçay, dün akşam savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından Uluçay, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Uluçay’ın serbest bırakılmasına Cumhuriyet savcının itiraz etmesi üzerine Uluçay yeniden gözaltına alındı. Uluçay’ın yeniden mahkemeye çıkarılacağı belirtildi. (DHA)

Son güncelleme: 13:1407.03.2017
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