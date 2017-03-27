Serbest kalan FETÖ şüphelisinden para isteyen komisere kelepçe

İstanbul polisi, FETÖ soruşturması sebebiyle ifadesi alınarak serbest bırakılan işadamından "Seni tutuklatırım" diyerek tehditle para alan komiseri operasyonla gözaltına aldı. Üzerinde seri numarası alınmış 10 bin lira ele geçirilen H.S.Y. tutuklandı.

İstanbul Polisi’ni harekete geçiren olay, bir ihbarla ortaya çıktı. İhbarda, bir ilçenin ekipler amirliğinde görevli komiser H.S.Y., FETÖ soruşturması sebebiyle gözaltına alınan ve serbest kalan bir işadamını tehdit ettiği belirtildi. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, mahkemenin FETÖ soruşturmasından serbest bırakılan işadamı A.H.’ye ulaştı. İfadesi alınan işadamı, komiser H.S.Y.’nin, “Seni ben serbest bıraktırdım. Eğer istersem. dosyayı yeniden açar ve tutuklattırırım” dediğini, iddia etti. Komiser A.H.’nin kendisinden bu tehditlerle 10 bin lira istediğini öne süren işadamının iddiası üzerine, ekipler plan yaptı.

AVM’DE BULUŞTULAR

Organize Polisi, işadamının komiserle buluşmasını istedi. Seri numaraları alınan paralar işadamına verildi. Komiser H.S.Y. ile işadamı A.H., Bakırköy’de bir AVM’deki restoranda bir araya geldi. Komiser, şoförü ve işadamı, yemek için bir masaya oturdu. H.S.Y., sigara içelim diyerek işadamı ile dışarıya çıktı. Komiser H.S.Y.’nin şoförü her şeyden habersiz yemek yerken, ikili arasında para alışverişi yapıldı. Bu sırada Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi.

‘BORÇ ALDIM’ DEDİ

Organize Polisi’nce gözaltına alınan şüpheli H.S.Y.., Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen “Sadece borç aldım” diyen H.S.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.