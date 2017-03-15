Servet Kavasoğlu hayatını kaybetti

Doğan Burda Dergi Grubu İcra Kurulu üyesi ve Üretim Direktörü Servet Kavasoğlu vefat etti.

Doğan Burda Dergi Grubu İcra Kurulu üyesi ve Üretim Direktörü Servet Kavasoğlu vefat etti.

Doğan Burda Dergi Grubu İcra Kurulu üyesi ve Üretim Direktörü Servet Kavasoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Kavasoğlu’nun ani ölümü Doğan Burda Dergi Grubu’nu yasa boğdu. Yıllarca Sabah, Milliyet ve Hürriyet Gazeteleri’nde çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Kavasoğlu’nun dün çalışma arkadaşlarıyla toplantılar gerçekleştirdiği öğrenildi.

SERVET KAVASOĞLU KİMDİR?

1961 Ankara doğumlu olan Servet Kavasoğlu, O.D.T.Ü Fizik bölümünden mezun oldu. 1985-1990 yılları arasında Sabah Gazetesi'nde İşletme Mühendisi olarak çalıştı.

1990-1993 yılları arasında İsveç'de Fiber optik konusunda eğitimini tamamlayarak Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.'de Kablolu TV Şebeke Baş Mühendisi, 1993-1995 yılları arasında Milliyet Gazetesi'nde İşletme Müdür Yardımcısı, 1995-1996 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde Tesis Müdürü, 1996-1999 yılları arasında Medya Park Yay. A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. Servet Kavasoğlu son olarak Doğan Burda Dergi Grubu’nda İcra Kurulu üyesi ve Üretim Direktörü olarak görev yapmaktaydı.