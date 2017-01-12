Servis aracı bozuldu, vali makam aracı ile okula götürdü

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, servis araçlarının bozulması sonucu kar yağışı sonrası bir süre önce kendisine attığı Twitter'i dikkate alıp, okula gidemeyeceğini belirten Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sabri Buğra Uyaroğlu'na verdiği sözü yerine getirdi. Vali Haktankaçmaz, öğrenci Uyaroğlu'nu evinden alıp, makam aracı ile okula götürdü.

Öğrenci Sabri Buğra Uyaroğlu, Tweet’inde Kar yağışı nedeniyle “Valim okullar tatil oluyor mu?. Olmuyorsa da bize de makam aracı ayarlasanız. Servis, geçen gün kaza yaptı” diye Twitter attı. Valisi Haktankaçmaz ise Twitter atan öğrenci Uyaroğlu’na, “Buğracığım; makam aracına binmek için önce böyle kar, kıyamet de olsa okula gitmek gerekiyor. Bir gün seni makam aracı ile okula götüreceğim” diye söz verdi.

Vali Haktankaçmaz, Kırıkkale’nin Fabrikalar Mahallesi, 29’uncu Sokak, Şencan Apartmanı, B Blok’ta oturan Sabri Buğra Uyaroğlu’nun oturduğu apartman dairesinden alıp, makam aracı ile okula götürmeden önce açıklamada bulundu. Haktankaçmaz, “Son zamanlarda yaşanan kötü hava koşulları sebebiyle öğrencilerimiz bütün vilayetlerde olduğu gibi okulların tatil olmasını istiyor. ‘Tatil olsun kar yağdı’ gibi sosyal medya üzerinden öğrencilerimiz mesajlar atıyor. Bana da böyle bir mesaj geldi. Hakikaten böyle bir çocuğun masumiyeti ile zeki bir çocuğun yazabileceği ince bir mesaj ve espiri vardı. Buğra mesajında haklı olarak ‘servisimiz kaza yaptı, ben nasıl okula gideceğim?’ diye. Ben de bütün mesajlar değil, ama böyle içerisinde yaratıcı bir düşünce ve duygu da olduğu için Buğra’ya öyle bir cevap yazmıştım. Makam aracına binmek tabii herkes için hayal. Ama bunun için gerekli gayreti göstermek lazım. Karda da, kıyamet de olsa okula gitmek gerekir. Gerekli sorumlulukları yerine getirmek lazım. Ben, hem de öğrencilerimizi teşvik etmek için çalıştıktan sonra her şeyin mümkün olduğunu göstermek için böyle zeki, genç çocuğumuzun dileğini yerine getirmiş olmaktan mutluyum” dedi.

Öğrenci Uyaroğlu ise yaptığı konuşmada, “İlk önce kar nedeniyle valimize atılan Twitter’lere baktım. Benim de valimize twitter atmak oradan aklıma geldi. O yüzden valimize, ‘Valim; okullar tatil oluyor mu? olmuyorsa da, bize de makam aracı ayarlasanız. Servis geçen gün kaza yaptı’ dedim. Valimiz bana güzel bir espri ile yazdı. Okulda arkadaşlarım valimizin bana cevap vermesi üzerine ‘ünlü oldun’ tarzında iltifatlarda bulundular. Valimiz beni evden makam aracı ile okulu götürecek olmasından çok mutlu oldum. İlgisinden ve alakasından dolayı valimize teşekkür ediyorum. Ben de ileride valimiz gibi adil ve dürüst bir vali olmak istiyorum” diye konuştu.

Vali Haktankaçmaz, Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ile birlikte Kırıkkale Atatürk Ortaokulu öğrencisi Sabri Buğra Uyaroğlunu makam aracı ile sevgi yoluna kadar götürdü, ardından elinden tutarak okulun kapısına kadar götürürken, öğrenciler de kendisine büyük ilgi gösterdi.

DHA