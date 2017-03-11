Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sevgili dehşeti: 8 yaralı

Trabzon’da 30 yaşındaki Ö.K., kafede kız arkadaşı K.K. ile birlikte oturduğu Ü.G.'yi tabancayla bacaklarından vurdu. K.K. ve Ü.G. ile, seken kurşunların isabet ettiği 6 kişi hastanede tedaviye alındı.
19:4911 Mart 2017
Gündem
Sevgili dehşeti: 8 yaralı
Trabzon’da 30 yaşındaki Ö.K., kafede kız arkadaşı K.K. ile birlikte oturduğu Ü.G.'yi tabancayla bacaklarından vurdu. K.K. ve Ü.G. ile, seken kurşunların isabet ettiği 6 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 16.50 sıralarında Kemerkaya Mahallesi, Kunduracılar Caddesi'nde meydana geldi. Ö.K., bir kafede Ü.G. ile birlikte gördüğü kız arkadaşı K.K. ile tartışmaya başladı.

 

Tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancasını çıkaran Ö.K., K.K. ve Ü.G.'nin bacaklarına doğru art arda ateş etti. K.K. ve Ü.G. ile seken kurşunların isabet ettiği kafe çevredesindeki 6 kişi yaralandı. Kaçmaya çalışan Ö.K., devriye gezen güven timleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İLGİLİ HABERAlmanya'da baltalı saldırgan dehşeti!Almanya'da baltalı saldırgan dehşeti!

Ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada polis ekipleri, civarda bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.  DHA

Son güncelleme: 22:2811.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar