Sevgilisini arayıp intihar etti!

Kadıköy’de dövmecilik yapan 40 yaşındaki Şara Ç., sevgilisi ile telefonda konuştuktan sonra intihar etti. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğulurken, kadının cenazesini oğlu, eski eşi ve sevgilisi taşıdı.

Olay, Kadıköy Misak-i Milli sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dövmecilik yapan Şara Ç., iş yerinde sevgilisi ile cep telefonu ile konuşmaya başladı. İddiaya göre sevgilisine telefonda intihar edeceğini söyleyen kadın, sevgilisi tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışıldı.

20 DAKİKA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Yaklaşık 20 dakika boyunca ikna olmayan Şara Ç. telefonu kapattıktan sonra iş yerinde bulunan demir korkuluklara asarak intihar etti. Sevgilisi tarafından 155 Polis İmdat hattına haber verilmesi üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri içeri giremeyince iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Polis ekipleri içeri girdiklerinde kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Polis ekipleri tarafından yakınlarına haber verilmesi üzerine Şara Ç.’nin oğlu, eski eşi ve sevgilisi olay yerine gelirken, kadının cansız bedeni gören oğlu gözyaşlarına boğuldu. Eski eşi oğlunu teselli ederken, sevgilisinin üzgün olduğu görüldü. Olay yeri ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası Şara Ç.’nin cenazesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Burada yapılacak ilk incelemelerin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılacağı öğrenildi.

CENAZEYİ AİLESİ TAŞIDI

Olay yeri ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sonrası Şara Ç.’nin cenazesi ceset torbasına konuldu. Kadının cenazesini oğlu, eski eşi ve sevgilisi taşırken, oğlunun annesinin içinde bulunduğu tabuta son bakışı ise yürekleri dağladı. İHA