Sevgilisini bebeğini boğmaya çalıştığı iddiasıyla öldüren kadının, bebeği de öldü

Konya'da 9 aylık bebeğini boğmaya çalıştığı iddiasıyla sevgilisi Ümit Göker'i (34), 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Azerbaycan uyruklu Aysel Eshme'nin (27), hastanede tedavi gören oğlu Emir Ayaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Emir Ayaz'ın, düşmeye bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi.

Olay, geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek mahallesi kampus yolunda meydana geldi. Bir barda çalışan Aysel Eshme, sanayi sitesinde işyeri bulunan eşi M.E.’den (38) 2 yıl önce boşanmasına rağmen birlikte yaşamaya devam etti. Eshme, 9 ay önce erkek çocuk dünyaya getirdi. Aysel Eshme, 2 ay önce ise M.E.’yi terk edip, evli ve 2 çocuk babası Ümit Göker ile birlikte yaşamaya başladı.

Eshme, geçen perşembe akşamı, boşandığı eşinden olan 9 aylık Emir Ayaz’ı, birlikte yaşadığı sevgilisi Göker’e bırakarak çalıştığı bara gitti. Ümit Göker, gece saatlerinde bebeğin kanapeden düştüğünü öne sürerek Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürdü. Hayati tehlikesi bulunan bebek burada tedavi altına alındı.



ÇORBA YAPARKEN DÜŞMÜŞ

Doktorların bebeğin durumdan şüphelenip hastane polisine bildirmesi üzerine Göker, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Göker, ifadesinde, “Aysel, işe gittiği için bebeğe ben baktım. Banyo yaptırdıktan sonra kanepenin üzerine yatırdım. Çorba yapmak için mutfağa girdim. Çıktığımda yere düşmüştü. Nasıl düştüğünü görmedim” dediği ifade edildi. Göker, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Aysel Eshme, eski eşi M.E. ile birlikte polis merkezine giderek Göker’in durumu hakkında bilgi aldı. Eshme, ardından hastanedeki çocuğunu görmek için yaya olarak yola çıktı, bu sırada Ümit Göker, telefonla kendisini aradı. Görüşme ardından Göker, otomobille Aysel Eshme ve eski eşi M.E.’nin yanına geldi. Konuşmak için otomobilden inen Göker ile Eshme arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aysel Eshme, yanında taşıdığı bıçakla Göker’i yaklaşık 50 metre kovalayıp, 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Ümit Göker, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

‘ÇOCUĞUMU BATTANİYEYLE BOĞMUŞ’

Gözaltına alınan Aysel Eshme, sağlık kontrolünden geçirildi. Eshme, gazetecilerin “Neden öldürdünüz?” sorusuna gözyaşları içerisinde, ”Çocuğumu battaniyeyle boğmuş. Doktorlar nefessiz kaldığını, beynine oksijen gitmediğini söyledi. Onun için yaptım. Pişmanım” yanıtını verdi.

ÇOCUĞUNUN ÖLDÜĞÜNDEN HABERSİZ

Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Aysel Eshme, adliyeye girerken, “Evladım hastanede yatıyor. Sülalesi dua etsin, çocuğum gözlerini açsın” diye konuştu. Eshme’nin bu konuşmasının hemen öncesinde 9 aylık bebeği tedavi gördüğü hastanede öldü. Beyin Cerrahi Servisi’nde tedavi gören bebeğin, düşmeye bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü kaydedildi.