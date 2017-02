Minik şempanze annesinin yerine onu koydu!

İnsanların köpekleri ve kedileri sevmesine alıştık, ama biz şempanze ile bir insanın arasındaki güçlü sevgiyi pek duymuyorduk. Gaziantep'te yaşanan olay herkesin yüzüne bir gülücük konduracak cinsten...

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde çalışan bakıcı Nedim Aslan, son zamanlarda ülkece ihtiyaç duyduğumuz sevgiyi hiç beklenmeyen bir şekilde gösterdi. 15 yıldır çalıştığı hayvanat bahçesinde yakın zamanda doğum yapan bir şempanze, yavrusuna bakmayı reddetti. Hayvan sevgisi ve vicdanı sayesinde Nedim Aslan, bu yavru şempanzeye sahip çıktı. Annesine 15 yıldır baktığını belirten Aslan, minik yavruya Can adını koydu.

Ondan hiç ayrılmak istemiyor

Minik Can ise Nedim Aslan’ı bir bakıcı olarak değil, annesi olarak görüyor. İhtiyacı olan her şeyi ondan isteyen Can çok mutlu ve Aslan’dan hiç ayrılmak istemiyor. Bu olay sayesinde birini veya bir şeyi sevmenin aslında o kadar zor olmadığını görüyoruz. Bu ikili, sevginin her şekilde karşımıza çıkabileceğini de kanıtlıyor.

İLGİLİ VİDEO Ölen sahibini her gün ziyaret eden sadık dost