Şeyma Subaşı kimdir: Ahmet Hakan’la neden kavga etti?

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya fenomeni eşi Şeyma Subaşı ve gazeteci Ahmet Hakan arasındaki polemik hız kesmeden devam ediyor. Peki Şeyma Subaşı Ahmet Hakan arasındaki tartışmanın nedeni ne? Şeyma Subaşı kimdir? İşte detaylar...

Ahmet Hakan’la sosyal medya üzerinden tartışma yaşayan ve bir anda ülke gündemine oturan Acun Ilıcalı’nın eşi Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı Ahmet Hakan tartışmasının sebebi nedir? İşte detaylar…

Şeyma Subaşı ile Ahmet Hakan arasındaki laf düellosu sürüyor. Subaşı’nın verdiği röportajı ti’ye alan Hakan, bugün yine köşesinden Subaşı’na yüklendi. Subaşı’nın cevabı ise gecikmedi…

İşte yazının o bölümü…

OKEY MİSİN ŞEYMA?

Verdiğin röportajla birazcık eğlendik, azıcık kafa bulduk diye… Pek bozulmuşsun Şeyma…

Bana verdiğin cevapta “Ben buyum… Sana ne? Kime ne?” falan demişsin.

Eğer ben durup dururken senin…

Acıklı mesleksizliğine… Ruh ikizin Acun’la evlenme biçimine… Her cümlenin başına “Ya” koymana… “No way” deyişine… “Namaz kılamıyorum çünkü çok sosyalim” şeklindeki hayli komik izah biçimine… Cüretkâr cahilliğine…

Laf edip eğlenmiş olsaydım.

Yerden göğe kadar haklı olacaktın Şeyma.

Ama gel gör ki…

Ortada kocaman bir röportaj var Şeyma.

Konuşmuşsun, açılmışsın, anlatmışsın, cevaplamışsın, “Ey ahali, aha da ben buyum” demişsin, yani lisan-ı hal ile kamuoyuna “Buyurun, beni değerlendirin” demişsin.

E ben de değerlendirdim.

Ne yapacaktım yani o röportaj metnine?

Sartre’ın Nobel’i ret konuşması muamelesi falan mı çekecektim? Tabii ki alay edecektim, tabii ki küçümseyecektim, tabii ki kafa bulacaktım.

Çok affedersin ama o röportajla kafa bulmak değil, kafa bulmamak haksızlık olurdu.

Şeyma Subaşı: Gece 3'te Acun'a mesaj attım ‘doğuruyorum' Şeyma Subaşı: Gece 3'te Acun'a mesaj attım ‘doğuruyorum'

Son olarak…

Al sana yaşam koçlarından yüzlerce dolar bayılarak bile elde edemeyeceğin türden mühim tavsiye:

Bundan böyle…

Verdiğin herhangi bir röportajdan dolayı küçümsenir alay edilirsen…

Şunlardan birini yap:

– Ya “El âlem ne derse desin, hadi hadi hadiii” şarkısını söyle.

– Ya “Meyve veren tree taşlanır” de.

– Ya da “Suskunluğum asaletimdendir” diyerek sessizce kaybol.

Oldu mu Şeyma? Okey misin?

ŞEYMA SUBAŞI'NDAN JET CEVAP

Ancak Şeyma Subaşı'dan Hakan'a ilk rauntta olduğu gibi anında cevap geldi. Subaşı, Instagram'dan İngilizce ‘İyi insan ol' yazan bir fotoğraf paylaşarak, Hakan'a şu satırlarla cevap verdi.

Ahmet Bey bugünkü yazısının da üçte birini bana ayırmış.

Ya Ahmet Bey… (pardon yine ya dedim?) Koskoca gazetenin en güzel yerini size vermişler, benden başka yazacak malzeme bulamadınız mı?

Benden büyüksünüz ama ben de size bir kaç tavsiye vermek istiyorum.

1) Birini aşağılamaya çalışan bir yazı yazıp, cevap alınca hemen “ben ne dedim, eğlendim” diye konuyu saptırmayın.

2) Madem eğlenmek için alay ediyorsunuz, cevap gelince de sadece gülün geçin. Aynı bana tavsiye ettiğiniz gibi siz yapın işte..

3) Bana satırlarca tavsiyede bulunacağınıza “suskunluğum asaletimdendir” deyip geçin.