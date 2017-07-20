Sezer Sezin kimdir? Şoför Nebahat hayatını kaybetti!

Türk sineması ve Yeşilçam'ın sembol isimlerinden Şoför Nebahat lakaplı Sezer Sezin 88 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın ünlü aktrislerinden Sezin onlarca filmde rol almıştı. Peki Sezer Sezin nerede doğdu, hangi filmlerde oynadı? Sanatçının hayatına dair tüm detaylar...

88 yaşında hayata gözlerini yuman Sezer Sezin Türk Sinema ve Tiyatrosu için çok önemli bir şahsiyettir. Sayısız sinema filmi ve tiyatro oyununda rol almıştır. Uzun süredir tedavi gören Sezin bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Peki Sezer Sezin kimdir? İşte filmleri, aldığı ödüller ve tiyatro oyunları…

Sezer Sezin, 25 Ekim 1929 tarihinde İstanbul, Eyüp’de doğmuştur. Gerçek adı Mesrure Sezer’dir. İlkokul ve ortaokulu Eyüp’de okudu. Ortaokuldan sonra tahsil hayatına devam etmedi. Küçük yaşta tiyatroya ilgi duymaya başladı. Bale dersleri aldı.

1940 yılında 1940 yılında Eminönü Halkevi Tiyatrosu’nda Kral Oidipus adlı oyunda Kralın kızını oynadı.

1944 yılında “Hürriyet Apartmanı” filmiyle sinemaya başladı. 1946 yılında da Vedat Örfi Bengü ile ortak olarak Sezer Tiyatrosu’nu kurdu. Bir yıl süre ile turneye çıkan tiyatro1947’de kapandı.

1948 yılında başrolü Memduh Ün’le paylaştığı “Damga” filminde oynadı. 1949 yılında ise Ömer Lütfi Akad’ın yönettiği “Vurun Kahpeye” filmiyle tanındı. Yine Lütfi Akad’ın yönettiği 1952 yılında “Tahir ile Zühre” ve “Arzu ile Kamber” adlı filmlerde oynadı. Bu filmlerin çekimleri 6 ay süre ile Bağdat’ta yapılırken başrolü paylaştığı Kenan Artun ile yakınlaştılar ve dönüşte 1952 yılında evlendiler.

1956 yılında eşi Kenan Artun ve İlham Filmer ile ortaklaşa “Türk Eksport Film” adıyla bir film yapım şirketi kurdu. Bu şirket 3 film üretti. Bunlardan 1959 tarihli “Kıbrıs’ın Belası Kızıl EOKA” Türk sinemasının Kıbrıs sorununa değinen ilk filmi oldu, ancak Yunanistan’la Türkiye arasındaki politik yumuşama filmin erkenden vizyondan kaldırılmasıyla sonuçlandı.

1960 yılında yönetmenliğini Metin Erksan’ın yaptığı “Şoför Nebahat” filminde canlandırdığı karakter çok beğenilince 1964 ve 1965 yıllarında 2 devam filmi yapıldı. Uzun bir süre kendisine Sezer Sezin yerine “Şoför Nebahat” dendi.

1962 yılında çekilen “Üç Tekerlekli Bisiklet” filmi ile 1965 yılında “İzmir Film Festivali”‘nde “En Başarılı Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı.

1965 yılında ikinci evliliğini yaptığı Üner İlsever’le birlikte Kadıköy İl Tiyatrosu’nu kurdular. 1967 yılında sinemayı bıraktı. 1975 yılında tiyatroyu da bırakarak deri ticaretine atıldı.

Sezer Sezin, 1952 yılında oyuncu ve senarist Kenan Artun ile evlendi. 1963 yılında boşandı. 1965 yılında Üner İlsever ile evlendi. Daha sonra boşandı. İki çocuğu olan Sezer Sezin’in Ayşegül İlsever adında bir kızı var.

Sinemayı bıraktıktan tam 40 yıl sonra 2007 yılında Safa Önal’ın yazıp yönettiği “Hicran Sokağı” adlı yapımda konuk oyuncu olarak yeniden izleyici karşısına çıktı.

2008 yılında Sezer Sezin, Muhterem Nur ile birlikte Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali’nde onur ödülüne layık görüldü.

ALDIĞI ÖDÜLLER:

1955 – Türk Film Dostları Derneği, Kaçak filmiyle, En Başarılı Kadın Oyuncu

1965 – İzmir Film Festivali, Üç Tekerlekli Bisiklet filmiyle, En Başarılı Kadın Oyuncu

1984 – Altın Portakal Ödülleri, onur ödülü.

1993 – Uluslararası İstanbul Film Festivali, jüri onur ödülü

2008 – Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali, Sinema Onur Ödülü

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI:



– Ya Beni Öpersin

– Nazırın Karısı

– Yanlış Adres

– Karımla Olmuyor (1972-1973 sezonu) Yönetmen: Mücap Ofluoğlu

FİLMLERİ:



2007 – Hicran Sokağı (konuk oyuncu)

1967 – Turist Zehra

1966 – Asker Anası

1966 – Sırat Köprüsü

1965 – Kanlı Meydan

1965 – Şoför Nebahat Bizde Kabahat

1964 – Cehennem Arkadaşları

1964 – Şahane Züğürtler

1964 – Şoför Nebahat ve Kızı

1963 – L’Immortelle (Ölümsüz Kadın) Türk Kadın (Türkiye, İtalya, Fransa ortak yapımı. Yönetmen: Alain Robbe-Grillet) Film İstanbul’da çekildi

1962 – Üç Tekerlekli Bisiklet

1961 – Rüzgâr Zehra

1960 – Dişi Kurt

1960 – Şoför Nebahat

1959 – Ana Kucağı

1959 – Kıbrıs’ın Belası Kızıl EOKA (Kıbrıs sorununa değinen ilk Türk filmi)

1959 – Vatan Uğruna

1958 – Altın Kafes

1958 – Meçhul Kahramanlar

1958 – Meyhanecinin Kızı

1956 – Kalbimin Şarkısı

1956 – Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi

1955 – Dağları Bekliyen Kız

1954 – Kaçak

1952 – Arzu ile Kamber

1952 – Tahir ile Zühre

1950 – Allah Kerim

1950 – Lüküs Hayat

1949 – Vurun Kahpeye

1948 – Damga

1945 – Yayla Kartalı

1945 – Köroğlu

1944 – Hürriyet Apartmanı