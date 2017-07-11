SÖZCÜ’ye algı operasyonunda tutuklanan Mediha, CHP’li Fikri Sağlar’la görüştü. Mediha, “FETÖ’cü iddiasını ben, Gökmen ve patronum adına şiddetle reddediyorum. Adil yargılanma bekliyorum” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, gazetemize yönelik algı operasyonu sonucu tutuklanan ve 46 gündür cezaevinde bulunan SÖZCÜ İnternet Sitesi Sorumlu Müdürü Mediha Olgun'u ziyaret etti.

İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi'ndeki görüşmeyi anlatan Sağlar, arkadaşımız Mediha'nın mesajlarını iletti. Suçsuz olduğunu ve adil yargılanmayı beklediğini söyleyen Mediha, SÖZCÜ'de çalışan gazetecilerin, birçok medya kuruluşundakinin aksine özgür olduğunu da vurguladı. Mediha, “Haberi yapan ben değilim, eser sahibi belli, peki ben niye buradayım? Zannediyorlar ki SÖZCÜ'de emir komuta zinciri var. Patron emrediyor, herkes onun emrine göre yazı yazıyor. Bizde bazı basın kurumlarında olduğu gibi yasaklı isimler, yasaklı şirketler, yasaklı siyasilerin listesi yoktur. Herkes yaptığı haberden sorumludur” dedi ve şunları söyledi:

“BİZE TALİMAT VERMEZDİ”

“Ben patronum Burak Akbay'ı çalıştığım 5 yıllık süre içinde en çok 5 kez görmüşümdür. Patronumuzun ofise geldiğinde bize söylediği tek şey vardı, o da ‘Kolay gelsin' idi. SÖZCÜ'nün web sitesinde çalışırken, patronumuz Burak Akbay benden bir kez bir şey istedi. Bir ilçe belediyesinin hayvan barınağında, hayvanlara kötü muamele yapıldığına ilişkin bir videoydu. Onu duymuş ve izlemek istedi. Kendisi ciddi bir hayvansever. Bizlere haberlerle ilgili talebi, yönlendirmesi, talimatı olmazdı.”

“DAYANAKSIZ SUÇLAMALAR”

SÖZCÜ hakkındaki dayanaksız suçlamaları reddettiğini belirten Mediha, şöyle devam etti: “SÖZCÜ'de çalışan herkese sorun. Hepsi patronumuzdan ‘adil insan' diye bahseder. Şimdi ona FETÖ'cü diyorlar. SÖZCÜ'ye çamur atıyorlar. Bu iddiayı, ben, Gökmen ve patronum adına şiddetle reddediyorum. Ben sadece gazeteciyim, meslek ahlakım belli ve değişmez. Suçsuzum ve adil yargılanmayı bekliyorum. Bir an önce iddianame hazırlansın, yargı önüne çıkayım. Suçum ne bilmiyorum. Her sabah kalktığımda TV'lere korkarak bakıyorum. Yeni bir operasyon var mı, yine gazeteciler gözaltına alındı mı? İçimde hep bu korku ve endişe var.”

‘SÖZCÜ, FETÖ çuvalına sığmaz gerçekler er geç ortaya çıkacak'

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, SÖZCÜ'nün FETÖ'yle irtibatlandırılmasının akla aykırı olduğunu söyledi. Sağlar, arkadaşımız Mediha'ya “Gerçeklerin er geç ortaya çıkması gibi bir özelliği var. Hiç endişe etme, seninle, Gökmen'le ve Burak Akbay'la ilgili gerçekler de ortaya çıkacak. Suçsuzluğunuza, bir algı operasyonu içine atıldığınıza inanıyoruz” dedi. Sağlar görüşme sonrası SÖZCÜ'ye de şunları söyledi: “Bu ülkede terör örgütü üyesi kavramı çok rahat kullanılıyor. Yarın bu kavram döner onlara da sıçrar. Geçmiş örnekleri kimse unutmasın. İnsanların yıllarca özgürlükleri ellerinden alındı, hayata veda edenler oldu. Gerçek ortaya çıkınca beraat ettiler. Onlara bunları yapanlar ne oldu, ya kaçak ya da cezaevindeler. FETÖ ile SÖZCÜ'yü irtibatlandırmak akla, hayale, mantığa aykırı. SÖZCÜ o çuvala sığmaz.”