Sigara Cinayeti’nin şüphelileri yakalandı

İstanbul'da kız arkadaşıyla Küçükçekmece Göl kenarında dolaşırken bıçaklanarak öldürülen Mustafa Mert Peker’in katilleri yakalandı.

Lise öğrencisi Mustafa Mert Peker’in bıçaklanarak öldürüldüğü olay Küçükçemece Kaynarya Mahallesi’nde meydana geldi. Küçükçekmece Gölü kenarında kız arkadaşıyla dolaşan Mustafa Mert Peker’in yanına 3 kişi yanaştı. İddiaya göre şüpheliler sigara istedi. Lise öğrencisi Peker “Sigaram yok” dedi. İddiaya göre ‘Nasıl sigaran olmaz’ diyen şüpheliler liseli gençle önce tartıştı daha sonra bıçaklayarak öldürdü. Şüpheliler, Peker’in arkadaşının telefonunu alarak kaçtı.

Olayın ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü şüphelilerin peşine düştü. Cinayet Masası dedektifleri, çevredeki kamera kayıtlarını inceledi. Şüpheliler tek tek belirlendi. 18 yaşından küçük oldukları anlaşılan Ö.A., T.A. ve S.G., gözaltına alındı. Şüpheliler, önce Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne daha sonra Cocuk Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Şüphelilerin psikolog eşliğinde ifadesi alındı. Bıçağı Ö.A.’nın kullandığı anlaşıldı.