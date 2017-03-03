Sığınakta saklanan terörist böyle yakalandı

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda çoğunluğunu kadınların oluşturduğu (10) terörist silahları ile birlikte ölü olarak, (2) terörist ise sağ olarak etkisiz hale getirildi.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda çoğunluğunu kadınların oluşturduğu (10) terörist silahları ile birlikte ölü olarak, (2) terörist ise sağ olarak etkisiz hale getirildi.

Aralarında, 2014 yılında Bitlis Aşağıölek mevkiinde teröristlerce kaçırılarak şehit edilen Güvenlik Korucusu Nihat ÇAPRAK'ı şehit eden teröristlerin de olduğu tespit edildi. NÇ-41 helikopter destekli operasyon kameralarca saniye saniye kaydedilirken, sığınakta yakalanan teröristin yakalanma anı kaydedildi. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından, Bitlis İli Sehi ve Ölek bölgesinde başlatılan “Şehit Güvenlik Korucusu Nihat ÇAPRAK-41 Operasyonu” esnasında, bir grup terörist belirlendi; belirlenen bölgeye helikopterlerle Hava Hücum Harekâtı (HHH) düzenlendi. Hava harekâtının ardından bölgede yapılan aramalarda, (10) terörist silahları ile bilirlikte ölü olarak bulunurken, (2) terörist ise sağ olarak yakalandı.

Güvenlik Korucusunu Şehit Eden Teröristler Yakalandı

Aralarında, Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ı 12 Eylül 2014 tarihinde Bitlis İli Merkez İlçe Aşağıölek Köyü mevkiinde yolu keserek kaçıran, vücuduna isabet eden (24) kurşunla şehit eden ve Tatvan-Hizan karayolu üzerinde bulunan telefon direğine asan teröristlerin de olduğu belirlendi.Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde yapılan aramalarda; (8) adet kaleşnikof piyade tüfeği, (1) adet keskin nişancı tüfeği, (1) adet Bixi marka makineli tüfek ile (4) adet el bombası ele geçirildi.

Tekoşin Kod Adlı Kadın Terörist, Grup Sorumlusu Çıktı

Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ı şehit edenlerden biri olan grup sorumlusu kadın terörist ölü olarak ele geçirilirken, teröristin İran asıllı olması ve üzerinden haç kolye çıkması dikkat çekti. Operasyon sonrası bölgede geniş çaplı arama yapan Jandarma ekipleri, teröristlere ait (1) adet sığınak buldu. Sığınak; içinde bulunan çok sayıda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile birlikte imha edildi. Jandarmanın gerçekleştirdiği operasyon ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde yerin altında sığınakta saklanan terörist yakalanıyor. Yerin altından çıkarılan terörist ardından helikopterle bölgeden götürülüyor.

İHA