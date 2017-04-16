Siirt 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

16 Nisan 2017 referandumuyla Türkiye önemli bir karar verdi. Anayasa referandumu için geri sayım sona erdi. Daha önceki referandum da Siirt hangi cevabı verdi? Siirt’in önceki seçimlerde tercihi ne olmuştu?
SİİRT 2010 REFERANDUM SONUÇLARI
Siirt 2010’da gerçekleşen referandumda evet demişti. Siirt referandum sonuçlarına göre, 150645 seçmenden 72342 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %50,90 olmuştu.
EVET: % 95.16
HAYIR: % 4.83
SİİRT 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI
2014’te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Siirt cumhurbaşkanlığı seçimi sunuçları şu şekilde oldu:
Ekmeleddin İhsanoğlu: % 3,51
Recep Tayyip Erdoğan: % 42,41
Selahattin Demirtaş: % 3,51
SİİRT 2015 SEÇİM SONUÇLARI
2015 Kasım’da gerçekleşen seçimlerde Siirt sonuçları şu şekilde:
AKP: % 36,7
CHP: % 1,7
MHP % 1,5
HDP % 58,3