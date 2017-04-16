Siirt 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Siirt'te referandum sonuçları ne oldu? Bugün Türkiye'nin kader günlerinden biri olan 16 Nisan. Referandumda Siirt hangi cevabı verdi? Siirt daha önceki referandum da hangi cevabı verdi? En son seçimlerde Siirt'te hangi sonuçlar çıktı? İşte Siirt referandum sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar...

16 Nisan 2017 referandumuyla Türkiye önemli bir karar verdi. Anayasa referandumu için geri sayım sona erdi. Daha önceki referandum da Siirt hangi cevabı verdi? Siirt’in önceki seçimlerde tercihi ne olmuştu?

Siirt evet %47.98 hayır %52.02 Açılan Sandık %100.00

SİİRT 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Siirt 2010’da gerçekleşen referandumda evet demişti. Siirt referandum sonuçlarına göre, 150645 seçmenden 72342 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %50,90 olmuştu.

EVET: % 95.16

HAYIR: % 4.83

SİİRT 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI

2014’te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Siirt cumhurbaşkanlığı seçimi sunuçları şu şekilde oldu:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 3,51

Recep Tayyip Erdoğan: % 42,41

Selahattin Demirtaş: % 3,51

SİİRT 2015 SEÇİM SONUÇLARI

2015 Kasım’da gerçekleşen seçimlerde Siirt sonuçları şu şekilde:

AKP: % 36,7

CHP: % 1,7

MHP % 1,5

HDP % 58,3

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