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Siirt’in iki mahallesinde PKK’lıların kazdığı tüneller bulundu

Siirt'te güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalar sırasında, merkez Conkbayır ve Dumlupınar mahallelerinde, PKK'lı teröristlerin kazdığı tüneller bulundu.

15:2620 Aralık 2017
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Siirt’in iki mahallesinde PKK’lıların kazdığı tüneller bulundu
Siirt'te güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalar sırasında, merkez Conkbayır ve Dumlupınar mahallelerinde, PKK'lı teröristlerin kazdığı tüneller bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada; İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan başarılı çalışmalar sonucu faaliyetleri durma noktasına gelen örgütün, yeni atılımlar yaparak dağılan tabanına moral vermek adına eylem planladığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi. Valilik açıklamasında; terör örgütüne yönelik çalışmalar sırasında iki mahallede tüneller bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi:
“19.12.2017 günü yapılan çalışmalarda; PKK/KCK Terör Örgütü’nün faaliyetleri kapsamında alınan ifadelerde, örgütün tünel kazmak suretiyle yeni eylemler hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Siirt/Merkez Conkbayır Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesi’nde yapılan aramalarda, tüneller bulunmuştur. Halkımızın güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.”

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