Darbeci komutan askerlere ‘Burası Patagonya ordusu değil’ demiş

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Siirt Valiliği'ni işgal etmeye çalıştığı iddia edilen 3'üncü Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'in, kendisine karşı çıkan bölük komutanlarını, "Patagonya ordusu musunuz? Emirleri uygulamayanları askeri mahkemede yargılatırım" diye ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Darbe girişimi sırasında Siirt Valiliği’nin işgal edilmesi girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. 259 sayfalık iddianamede, 3’üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek’in de aralarında bulunduğu 120’si tutuklu 319 asker asker hakkında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15’er yıla kadar, bir asker hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ATEŞ AÇIP VALİ’NİN KONUŞMASINI ENGELLEDİLER

İddianamede, 15 Temmuz gecesi Siirt 3’üncü Tugay Komutanlığı’na bağlı 22 zırhlı aracın Valilik önüne geldiğini belirten savcı, Kobra zırhlı araçların sivil araçları ezerek ilerlediğini kaydetti. Halkın tepkisinin artması üzerine askerlerin ağır silahlarla havaya yoğun şekilde ateş açtığı ve vatandaşları tartaklayarak Valilik girişine kadar koridor açtığı kaydedilen iddianamede, Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek’in ağır silahlı korumalar eşliğinde Valiliğe girdiği ifade edildi. Gerginliğin arttığı saatlerde zırhlı araçlardaki silah namlularının Valilik makamına yöneltilerek bina üzerinden atış yapıldığını belirten savcı, Vali Mustafa Tutulmaz’ın arbedenin büyümemesi için halka sakin olma çağrısı yaptığı sırada, askerlerin konuşmayı engellemek ve gözdağı vermek için yoğun şekilde ateş açtığını ifade etti.

VALİ, EMNİYET MÜDÜRÜ VE BAŞSAVCI’NIN GÖZALTINA ALINMASINI İSTEMİŞ

Siirt’te darbe teşebbüsünü 3’üncü Komando Tugay Komutanı Ahmet Şimşek’in yönettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin makam odasında bulunan rütbeli personele Vali’nin gözaltına alınacağını söylediğini kaydetti. Şimşek’in bir süre sonra Valilik binasına girip Vali ile görüştüğü kaydedilen iddianamede şu ifadeler yer aldı:

“Askerlerin Tugaya dönmesinden sonra Yarbay İsmet Çehreli ile bazı bölük komutanları arasında tartışma yaşandığı, İsmet Çehreli’nin bölük komutanlarına sıkıyönetim ilan edildiğini, Ahmet Şimşek’in sıkıyönetim komutanı olduğunu, emirlere karşı gelenlerin sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacağını söylediği, şüphelinin pilotlara hava sahasının uçuşlara kapalı olduğu bildirilmesine rağmen baskı yaptığı, pilotlardan Ankara’ya uçmalarını istediği, pilotların çeşitli bahanelerle uçuş gerçekleştirmedikleri, şüphelinin İl Jandarma Komutan vekili Necati Metin’i arayarak Tugay’a çağırdığı, Vali, Emniyet Müdürü ve Cumhuriyet Başsavcısının gözaltına almasını söylediği tespit edilmiştir.”

DARBE ANONSUNU YAPAN YARBAY ATEŞ EMRİ VERMİŞ

Eruh 2’nci Komando Tabur Komutanı Kurmay Yarbay İsmet Çehreli’nin terör operasyonu bahanesiyle taburu ile Siirt İl merkezine geldiğini belirten savcı, şüphelinin askerleri ile birlikte Valiliğe gittiğini ve burada içinde bulunduğu Kobra araçtan “TSK yönetime el koydu. Sıkıyönetim ilan edildi” diye anons yaptığını kaydetti. Yolun açılmaması üzerine şüphelinin zırhlı araç şoförüne emir vererek, araçları ezip geçmesini söylediğini ifade eden savcı, sivil araçları ezdirerek yolu açtıran şüphelinin Valilik önünde zırhlı araçtaki uçaksavardan 24 el ateş ettirdiğini vurguladı.

‘ELİNDE BAYRAK OLAN KALABALIĞI GÖRÜNCE ŞÜPHELENDİM’

Eruh 2’nci Komando Taburu 3’ncü Bölük Komutanı şüpheli Üsteğmen Aydın Koç iddianameye yansıyan ifadesinde, Siirt’te hendek operasyonu yapılacağı talimatı üzerine kendi birliklerinin şehir merkezine çağrıldığını belirterek şunları kaydetti:

“Valiliğin emniyetini almaya gittiğimizi sanıyorduk. O sırada elinde bayrak olan kalabalığı gördüm. Durumdan şüphelenmeye başladım. Meskun mahal operasyonuna çıktığımızı zannederken halkın bu şekilde sloganlar atması kafamızı karıştırmıştı. Tugaya döndüğümüzde eski bölük komutanı açıklama yapılmasını istedi. İsmet Çehreli ‘Sıkıyönetim mahkemeleri kuruldu, yargılanırsınız, emre itaatsizlik eden yargılanır’ diye tehdit etti. Kanunsuz emir kimden gelirse gelsin buna uymayacağımızı söyledik. Tugay Komutanı ‘Genelkurmay Başkanı’nın emri var. Sıkıyönetim ilan edildi. Burası Patagonya ordusu değil. Emre itaatsizlik yapan yargılanır’ dedi.”

VALİLİĞİN ÖNÜNDE HENDEK OLDUĞU SÖYLENDİ

Eruh 2’nci Komando Taburu 1’inci Bölük Komutanı Yüzbaşı Ünsal Yalçın ise, şehir merkezine hareket etmeden önce Tabur Komutanı İsmet Çehreli’nin keskin nişancı istediğini belirterek, “Tabur komutanı bizi topladı. Şehir içinde hendekler kazıldığını, hatta Valilik önünde buna benzer engellerin olduğunu, Valiliğin emniyetinin alınacağını söyledi. Önce kobralarla gidileceği, oradaki barikatlar temizledikten sonra arkadan gelen bölüklerin valilik önünde çember oluşturacağını söyledi. Valiliğin önünde normal şeylerin olmadığını anladım” dedi.

DHA