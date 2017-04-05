Siirt’te parçalanmış kız çocuğuna ait ceset bulundu

Siirt'in Eruh İlçesi'ne bağlı Yazlıca Köyü kırsalında, yaklaşık 6 yaşında olduğu tespit edilen ve parçalanmış halde bir kız çocuğu cesedi bulundu. Öte yandan mart ayı başında Batman'da kaybolan ve günlerdir aranan 2011 doğumlu Eda Mergen'in yakınlarından da DNA örneği alınıp, cesedin ona ait olup almadığı belirlenmeye çalışılacak.

Eruh İlçesi’ndeki Yazlıca Köyü kırsalında, köy sakinleri tarafından vücudu parçalanmış çocuk cesedi bulundu. Köylüler olayı jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incemelede kız çocuğa ait cesedin baş bölgesinin parçalandığı ve belden aşağısının olmadığını tespit etti.

Bulunan cesedin, Batman’ın Hasankeyf İlçesi’nde geçen 1 Mart’ta ortadan kaybolan 2011 doğumlu Eda Mergen’e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ceset Siirt Devlet Hastanesi’ne götürülürken, burada yapılacak otopsi ile ölüm nedeni belirlenmeye çalışılacak. Ayrıca kayıp olan Eda Mergen’in yakınlarından da DNA örneği alınıp, cesedin ona ait olup almadığı belirlenmeye çalışılacak.

DHA