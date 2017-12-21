‘Şike Kumpası’nın tapeleri Gastonia’da kaydedildi mi?

FETÖ’nün Türkiye’nin dört bir yanında emniyet merkezli dinlemeler yaptığı hatta bu dinlemelerden birisinin de Kuzey Karolina’nın bir ilçesi olan Gastonia’da gerçekleştiği iki yıl önce ortaya çıkmıştı ‘Şike kumpası’ duruşmasında Fenerbahçe’nin avukatları ‘Bizleri nerede dinlediler?’ sorusuna yanıt istedi.

Aytunç ERKİN

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün kumpası olduğu ortaya çıkan Selam-Tevhid soruşturmasıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 54 hakim ve savcı ile ilgili olarak hazırlanan “Selam Tevhid'de Kumpas” iddianamesinde çarpıcı bir ayrıntı vardı. 6 Nisan 2016'da hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da şikayetçi olduğu iddianameye göre “Selam Tevhid'de kumpas” soruşturmasını yürüten polis memurları, dinlemeleri Ankara Emniyeti, İstanbul Emniyeti ve Gastonia-Amerika'da yapmışlardı. İddianamenin ‘Dinleme merkezleri' bölümünün 1247 ve 1248'inci sayfalarında şöyle denilmişti: “İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 27 Mayıs 2015 tarih ve 2015/7703-2 sayılı yazısı ile 172.11.11… IP adresinin de Gastonia/ABD kaynaklı bir IP adresi olduğu bildirilmiştir.”

FENERBAHÇE’NİN AVUKATI SORDU

Selam Tevhid kumpası iddianamesine yansıyan bu bilgi iki yıl sonra tekrar gündeme geldi. Nasıl mı? Anlatalım: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ‘Şikede kumpas' duruşmalarından biri 22 Mayıs 20107'de yapıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatlarından Naim Karakaya duruşmada şu talepte bulundu: “… Şimdi buradaki tape kayıtlarının nerede kaydedildiği önemli. Selam Tevhid dosyasında ortaya çıktı ki buradaki kayıtlar Amerika'daki bir IP'de kaydedilmiş. Yani aynı anda burada tape kaydedilirken Amerika'da Gastonia kentindeki bilgisayara kaydediliyor. O nedenle tape kayıtlarının nereye kaydedildiği önemli. ID numarası bildirilen personelin hangi tarihlerde, hangi IP adresi üzerinden dinleme yaptıkları, bu IP adreslerinin nerede olduklarının ve IP adreslerinin fiziken nerede olduğunun ve personelin hangi numaralarla dinlediğini İstanbul Organize Şube Müdürlüğü'ne sorulmasını talep ediyorum.”

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi şu gerekçeyle reddetti: “Her ne kadar Fenerbahçe Spor Kulübü vekili araştırma yapılması yönünde talepte bulunmuş ise de dinleme işlemlerinin ve bu işlemlere ilişkin tutanaklar üzerindeki imzaların sanıklar tarafından doğrulanması nedeniyle talep hususunda araştırma yapılmasının bu aşama itibarıyla sonuca etkili olamayacağı gibi yargılamaya katkı sağlamyacağı anlaşıldığından reddine…”