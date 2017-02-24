Silahlı saldırıdan cephanelik çıktı!

İstanbul Eyüp’te bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatan polis, silah kaçakçılarına ulaştı. Cephaneliği andıran bir eve baskın düzenleyen ekipler, 9 pompalı tüfek, 8 tabanca ve 17 anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi.

İstanbul Eyüp’te bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatan polis, silah kaçakçılarına ulaştı. Cephaneliği andıran bir eve baskın düzenleyen ekipler, 9 pompalı tüfek, 8 tabanca ve 17 anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi.

Polisi harekete geçiren olay, 19 Şubat'ta Eyüp Nişanca Mahallesi, Balcı Yokuşu Sokak'ta meydana geldi. Saat 20.30 sıralarından yaşanan olayda, 1 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olayın ardından İstanbul Emniyeti'ne bağlı Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Araştırmalarda, saldırgan ve olayla ilgili olan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 silah ele geçirildi. Ancak, soruşturmanın devamında, şüphelilerin, silah kaçakçısı oldukları anlaşıldı. Durum Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube ve ilçe ekipleri 3 şüphelinin bağlantılı oldukları adreslere baskın düzenledi. Aramalarda, 9 pompalı tüfek, 8 tabanca, 1 el bombası, 536 adet mermi ve 17 anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi. Cephaneliği andıran evdeki ele geçirilenler incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.