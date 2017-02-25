Şile’de 12 köy sular altında kalacak

İstanbul’da Göksu Deresi’ne kurulacak Osmangazi Barajı için Şile’nin 4 muhtarlığa bağlı 12 köyü sular altında kalacak. İçme suyu ve taşkın koruma amacıyla yapılan Osmangazi Barajı’nın yılda 185 bin metreküp içme suyu sağlaması planlanıyor. Köylerin boşaltılması için tebligatlar gönderilmeye başlandı. Köylüler bu duruma isyan etti.

İstanbul’da Göksu Deresi’ne kurulacak Osmangazi Barajı için Şile’nin 4 muhtarlığa bağlı 12 köyü sular altında kalacak. İçme suyu ve taşkın koruma amacıyla yapılan Osmangazi Barajı’nın yılda 185 bin metreküp içme suyu sağlaması planlanıyor. Köylerin boşaltılması için tebligatlar gönderilmeye başlandı. Köylüler bu duruma isyan etti.

İstanbul'un doğal güzellikleri ile ünlü Şile ilçesinin el değmemiş köyleri yeni yapılacak Osmangazi Barajı nedeniyle sular altında kalacak. Sular altında kalacak köyler arasında 600 yıllık Gökmaslı köyü de bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haber sitesi İstanbul Ajansı'nda kasım ayında “Asırlık evleriyle yeşiller köyü: Gökmaslı Köyü” başlıklı geniş bir tanıtım yazısı bile yayımladı. Şimdi o köy, baraj suları altında kalarak yok olacak. DSİ, muhtarlıklara tebligat göndererek köyleri boşaltmak için çalışmalara başladı bile.

BU YIL İNŞAAT BAŞLIYOR

DSİ'den gönderilen tebligata göre Göksu Deresi üzerine kurulacak Osmangazi Barajı inşaatı için bu yıl için ihaleye çıkılacak. İnşaat da 2017 yılında başlayacak. 2020 yılında bitirilmesi hedeflenen baraj Gökmaslı Köyü yakınlara inşa edilecek. Barajın rezervuar alanında kalan Çataklı, Gökmaslı, Göksu ve Soğullu köyleri tamamen sular altında kalacak. Hacıllı köyü de mutlak koruma alanında kaldığı için baraj projesinden etkilenecek. Sular altında kalan 4 köyde su tutma tarihinden önce iskan çalışmalarının tamamlanması için bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi, hak sahiplerinin belirlenmesi ve yeni yerleşim yeri seçimi için çalışmalar başlamış durumda.

KÖYLÜ ÇARESİZ

Tamamen sular altında kalacak olan köyler arasında olan Gökmaslı köyünün muhtarı Mehmet Emin Şentürk, 4 muhtarlığa bağlı 12 köyün bu baraj yüzünden sular altında kalacağına dikkat çekti. Şentürk, 1960 yıllardan beri köyün bu baraj sorunu ile uğraştığını bu yüzden imar hakkı verilmeyen köylerine çivi bile çakamadıklarını anlattı. Köylerinin sular altında kalmasını istemediklerini vurgulayan Şentürk, “Biz uzmanlarla birlikte çalışıp bir alternatif proje de sunduk. İki vadiye bent çekilirse 12 köy barajdan etkilenmeyecek. Bu alternatif çözümü DSİ'ye anlattığımız toplantının ardından tebligat geldi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile önümüzdeki hafta görüşmeye Ankara'ya gideceğiz. Alternatif baraj projemizi onlara da sunacağız, bu baraj projesinden vazgeçilmesini isteyeceğiz. İstimlak etmeden de baraj yapılabilir. 600 yıllık bir tarih var burada” dedi.

MEZARLIĞIMIZ SULAR ALTINDA KALACAK

Çataklı Köyü sakinlerinden Şeref Bıcırdı ise “Ne olacağını bilmiyoruz. DSİ, ihaleyi yapmadan açıklama yapamayacağını söylüyor. Elimiz kolumuz bağlı, kurbanlık koyun gibi bekliyoruz” dedi. Bıcırdı, içinde bulundukları çaresizliği şu çarpıcı örnekle anlattı: ”Bugün bir cenazemiz vardı, vasiyet etmiş köye gömülmek istemiş. Ama bizim köy, mezarlığı ile birlikte sular altına kalacağı için sular altında kalmayacak komşu köylerden yalvar yakar mezar yeri aldık.”