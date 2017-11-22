Şile’deki askeri alana belediye bina dikecek

Şile Belediyesi, büyük bölümü ağaç kaplı askeri araziyi “Belediye Hizmet Alanı” olması için İBB’den istedi. İBB meclisi, plan değişikliğini oy çokluğuyla kabul etti. CHP’li Hüseyin Sağ karara itiraz etti...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şile Balibey Mahallesi'ndeki 23 bin metrekarelik askeri alanda tartışmalı bir imar değişikliğine imza attı. Tartışma yaratan teklif, arazinin sahibi olan Şile Belediyesi'nden geldi. İlçe belediyesi, “askeri alanlar” lejantında kalan parselin “Belediye Hizmet Alanı” olmasını istedi. Parseldeki eski askeriye lojmanlarının kaldırılarak yerine yeni belediye hizmet binası yapılacağı belirtildi. Teklife ilişkin görüşü istenen Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı, parselin “Askeri Güvenlik Bölgesi sınırları” içerisinde kaldığını belirterek plan notlarına “Ruhsat verilmeden önce yetkili komutanlık olan 15. Füze Üs Komutanlığı'ndan izin alınması gereklidir” ifadesinin eklenmesini istedi. Ancak bu görüş plana eklenmedi.

“İNŞAAT VE TRAFİK YÜKÜ ARTAR”

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü ise “Mevcutta büyük bölümü ağaçlık alan olan parselin herhangi bir yapılaşma değeri verilmeden ve içerisinde hangi fonksiyon türlerinin yer alacağı belirlenmeden yapılaşmaya açılmasının bölgeye ilave inşaat alanı getireceği ve trafik yükünü artıracağı tespit edildiğinden bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir” dedi. Teklifte “sık ağaçlı orman görünümünde” olarak tanımlanan parsel için istenen plan değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi. Karara itiraz eden CHP'nin Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, yapılacak belediye hizmet binası inşaatı için ağaçların yok edileceğini belirterek tepki gösterdi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Hadi Diler de 20 bin metrekarelik alanda depreme dayanıksız olduğu için yıkılan lojmanların yerine belediye binası yapılacağını, ağaçlık alanda inşaat olmayacağını açıkladı.

BEŞ KATLI LOJMANLAR YIKILDI

Tartışma yaratan parsel üzerinde dört bloktan oluşan beş katlı lojman binaları depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı. Yapılan protokolle belediye yeni lojman yaptı. Mülkiyeti TOKİ'ye ait Milli Savunma Bakanlığı kullanımındaki arazi de hizmet binası yapılmak üzere Şile Belediyesi'ne devredildi.