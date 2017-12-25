Şimdi de ‘Boşkomutan Mustafa Kemal’ skandalı! TBMM’ye taşındı

TÖDER'in Genel Deneme Sınavı'nda Mustafa Kemal Atatürk sorusunda yer alan skandal 'Boşkomutan' ifadesi Meclis gündemine taşındı.

Tüm Türkiye genelinde 23-24 Aralık arasında tarihlerinde düzenlenen Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) sınavında Mustafa Kemal Atatürk’e ilişkin skandal “Boşkomutan” ifadesinin kullanılması Meclis gündemine taşındı.

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması talebiyle soru önergesi verdi.

Önergede şu soruların yanıtlanması talep edildi:

Söz konusu sınavın soruları hangi komisyon tarafından hazırlanmıştır? Kaç görevli bu soruların yazımının düzeltilmesinde görev almıştır?

“Boş” ve “baş” kelimelerini ayıramayacak kadar bilgiden yoksun söz konusu görevliler bu komisyonda çalışmaya devam edecek midir?

Büyük tepkiye neden olan bu soruyu hazırlayan, redakte eden ve basıma hazırlayanlar hakkında idari ve adli soruşturma açılacak mıdır?

Söz konusu soruda yer alan kişi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olsaydı bu soruyu hazırlayanların akıbeti ne olurdu?

Bakanlığınız tarafından bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine yapılan bu türden saldırılarla ilgili kaç soruşturma açılmıştır?