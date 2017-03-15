Şimşek: ‘Ticaret erbabıyla en ufak bir sorun yok’

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hollanda'yla yaşanan diplomasi krizinin ardından herhangi bir ticari yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili, "Bizim hükümet olarak ne Hollanda halkına ne de iş erbaplarıyla yönelik herhangi bir sorunumuz yok. Sorun Hollanda hükümetinin demokrasiye Avrupa Birliği ilkelerine uymayan tutum ve davranışları. Dolayısıyla çok açık ve net olarak ifade edildi. Gerek Hollanda halkıyla gerekse ticaret erbabıyla en ufak bir sorun yok ve bu yönde en ufak bir sıkıntı olmayacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hollanda'yla yaşanan diplomasi krizinin ardından herhangi bir ticari yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili, "Bizim hükümet olarak ne Hollanda halkına ne de iş erbaplarıyla yönelik herhangi bir sorunumuz yok. Sorun Hollanda hükümetinin demokrasiye Avrupa Birliği ilkelerine uymayan tutum ve davranışları. Dolayısıyla çok açık ve net olarak ifade edildi. Gerek Hollanda halkıyla gerekse ticaret erbabıyla en ufak bir sorun yok ve bu yönde en ufak bir sıkıntı olmayacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Conrad Bosphorus otelde düzenlenen Türkiye-Ukrayna İş Formuna katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şimşek, Türkiye’nin istihdam değerlerinden söz etti. Hükümet olarak tedbirler aldıklarını söyleyen Şimşek, referandumdan sonra yatırımların devreye gireceğini ve istihdamın artacağını belirtti.

Şimşek, “Tabi Türkiye ekonomisi bir çok şokla karşı karşıya kaldı. Ve bu ister istemez işsizlik oranlarına yansıyor. Ama bu geçici çünkü hükümet olarak bir çok tedbir aldık. Bir taraftan istihdam seferberliği başlattık, bir taraftan yatırım seferberliği, ihracat seferberliği istihdam için çok güçlü teşvikler verdik ve inanıyorum ki Şubat-Mart’tan itibaren bu verdiğimiz teşvikler özellikle sayın cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliği rakamlara yansımaya başlayacak. Yatırım konusunda da çok ciddi teşvikler verildi. İnanıyorum ki 16 Nisandan sonra bu referandum belirsizliği güçlü bir evetle çıktıktan sonra yatırımlar da devreye girecek. Yatırımlar istihdam demek. İhracata da destekleri 3 kat arttırdık. Çok çetin teşviklerimiz var. Dolayısıyla yatırım, ihracat ve istihdam seferberliğinin işsizlikteki artışı bitirici olacağına ifade ediyor. Kısa vadede tabiki yakın dönemde yaşanan sıkıntıların yansımaları söz konusu. Sorunun farkındayız ve bütün gerekli tedbirleri aldık. Almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“AB İLE KARŞILIKLI MENFAATE DAYALI ENTEGRASYON DEVAM EDECEK”

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ticaret ilişkisinin sorulması üzerine Şimşek, “Ekonomi açısından aslında ilişkiler yeni bir evreye girmiş durumda. Aralık ayında Avrupa Birliği Komisyonu oy birliğiyle Türkiye ile Gümrük Birliğini genişletme, derinleştirme mevcut Gümrük Birliğine ilaveten hizmetler sektörünü ve tarımı da kapsayacak şekilde genişletme kararı verdi. Hükümet olarak biz de zaten ekonomi bakanlığımıza burada gereken iradeyi göstererek yolunu açtık. İnanıyoruz ki bütün bu zaman zaman ortaya çıkan bazı ülkelerle gerilime rağmen AB ile karşılıklı menfaate dayalı entegrasyon devam edecek. Tabi her iki tarafında oturup bazı konularda uzlaşması gerekiyor. Serbest ticaretten biz korkmuyoruz. Dışa açık rekabetçi bir olmak konusunda güçlü bir iradeye sahibiz. Tarımla ilgili bazı konular var, onların konfeksiyonla ilgili bazı konuları var. Yani her iki taraf için de önemli olan bazı alanlar var. Onlarda da bir uzlaşma sağlanırsa herhalde serbest ticaret anlaşmaları tamamlanır diye düşünüyorum. Bugüne kadar neredeyse 40’a yakın ülkeyle ticaret anlaşması yaptık” dedi.

Hollanda ile yaşanan diplomasi krizinin ardından herhangi bir ticari yaptırım uygulanacak mı? sorusuna Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Bizim hükümet olarak Hollanda halkına ne de iş erbaplarıyla yönelik herhangi bir sorunumuz yok. Sorun Hollanda hükumetinin demokrasiyle Avrupa birliği ilkelerine uymayan tutum ve davranışları. Dolayısıyla çok açık ve net olarak ifade edildi. Gerek Hollanda halkıyla gerekse ticaret erbabıyla en ufak bir sorun yok ve bu yönde en ufak bir sıkıntı olmayacak” cevabını verdi.

İHA